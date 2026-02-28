Cremonese, Serie A'nın küme düşme mücadelesine sürüklendi, Milan ise şehir rakibi Inter'i zirvede yakalamak için boşuna bir çabaya girişmiş durumda.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Cremonese - Milan maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Cremonese - Milan maçını ücretsiz olarak izlemek ve canlı yayınlamak için

Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümü ile maça erişebilir.

Cremonese - AC Milan maçının başlama saati

Serie A - Serie A Stadio Giovanni Zini

Cremonese - AC Milan maçı 1 Mart 2026 tarihinde saat 06:30 EST ve 11:30 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Cremonese'nin Roma'ya 3-0 yenilmesi, onların zor durumda oldukları anlamına geliyor. Aralık başından beri galibiyet alamayan takım, son 12 Serie A maçının 10'unda gol atamadı. Bu endişe verici sonuçlar ve performanslar, onların 9. sıradan 17. sıraya düşmesine neden oldu. Şu anda, onları küme düşme bölgesinden ayıran tek şey gol farkı. Son 12 iç saha maçından sadece ikisini kazandılar, ancak son dört maçın üçü berabere sonuçlandı.

Getty Images

Milan'ın şampiyonluk şansı neredeyse tamamen yok oldu. Rossoneri son beş maçında sadece sekiz puan toplarken, lig lideri Inter aynı dönemde 15 puan topladı. Sadece 12 maç kala 10 puanlık farkı kapatmak çok zor olabilir.

Getty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Cremonese'nin Martín Payero, Roma maçında sakatlık geçirdi, Milan'ın orta saha oyuncusu Ruben Loftus-Cheek ise Parma maçında çene kırığı yaşadı.

Cremonese, 21. yüzyılda oynanan üç maçta da yenilmedi (1 galibiyet, 2 beraberlik) ve Ağustos ayında 2-1 kazandığı maçla, neredeyse tam 100 yıl sonra ilk kez Milan'ı arka arkaya iki kez yenme şansını yakaladı.

Getty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaşma Kaydı

Sıralama

Bugün Cremonese - AC Milan maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor maçları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: