Cremonese, Serie A'nın küme düşme mücadelesine sürüklendi, Milan ise şehir rakibi Inter'i zirvede yakalamak için boşuna bir çabaya girişmiş durumda.
GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Cremonese - Milan maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.
|ABD
|Fubo ABD
|İngiltere
|DAZN İngiltere
|Avustralya
|beIN Sports Avustralya
|Kanada
|Fubo Kanada
|Güney / Sahra Altı Afrika
|SuperSport
|Malezya
|Astro
|Orta Doğu
|STARZPLAY
VPN ile her yerden nasıl izlenir
Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.
ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.
Cremonese - Milan maçını ücretsiz olarak izlemek ve canlı yayınlamak içinMaçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümü ile maça erişebilir.
Cremonese - AC Milan maçının başlama saati
Cremonese - AC Milan maçı 1 Mart 2026 tarihinde saat 06:30 EST ve 11:30 GMT'de başlayacak.
Maç önizlemesi
Cremonese'nin Roma'ya 3-0 yenilmesi, onların zor durumda oldukları anlamına geliyor. Aralık başından beri galibiyet alamayan takım, son 12 Serie A maçının 10'unda gol atamadı. Bu endişe verici sonuçlar ve performanslar, onların 9. sıradan 17. sıraya düşmesine neden oldu. Şu anda, onları küme düşme bölgesinden ayıran tek şey gol farkı. Son 12 iç saha maçından sadece ikisini kazandılar, ancak son dört maçın üçü berabere sonuçlandı.
Getty Images
Milan'ın şampiyonluk şansı neredeyse tamamen yok oldu. Rossoneri son beş maçında sadece sekiz puan toplarken, lig lideri Inter aynı dönemde 15 puan topladı. Sadece 12 maç kala 10 puanlık farkı kapatmak çok zor olabilir.
Getty Images
Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri
Cremonese'nin Martín Payero, Roma maçında sakatlık geçirdi, Milan'ın orta saha oyuncusu Ruben Loftus-Cheek ise Parma maçında çene kırığı yaşadı.
Cremonese, 21. yüzyılda oynanan üç maçta da yenilmedi (1 galibiyet, 2 beraberlik) ve Ağustos ayında 2-1 kazandığı maçla, neredeyse tam 100 yıl sonra ilk kez Milan'ı arka arkaya iki kez yenme şansını yakaladı.
Getty Images
Bugün Cremonese - AC Milan maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu
NordVPN
- İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
- Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
- Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
- Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.
Büyük Ekranda İzleme
Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor maçları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:
- Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir. TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
- Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır.