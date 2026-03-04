Club América, Liga MX Clausura'nın 9. haftasında FC Juárez'i Estadio Ciudad de los Deportes'e ağırlıyor.

CF America ile FC Juarez arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için ihtiyacınız olan her şeyi burada bulabilirsiniz.

VPN ile CF America vs FC Juarez maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) kullanışlı hale gelir.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu oyunun yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

CF America vs FC Juarez maç başlangıç saati

Liga MX - Clausura Estadio Banorte

CF America vs FC Juarez maçı 5 Mart 2026 saat 22:00 EST'de başlayacak.

Maç önizlemesi

América, Tigres'e karşı aldığı ağır yenilginin ardından, Juárez ise Atlas'ı 3-1'lik bir skorla biraz şaşırtıcı bir galibiyetle mağlup etti.

América, Puebla'yı 4-0 mağlup ettikten sonra bir sonraki maçta Tigres'e yenilerek istikrarsızlık sorunuyla boğuşuyor. CONCACAF Şampiyonlar Kupası son 16 turu yaklaşırken, teknik direktör André Jardine'in düşünmesi gereken çok şey var.

Bravos, 3-1'lik ikna edici bir galibiyetin ardından ivme kazanarak geliyor, ancak savunma performansı endişe verici, Clausura'da oynadığı yedi maçta 13 gol yedi.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Vinicius Lima cezalı, Dagoberto Espinoza ve Erick Sánchez ise sakat.

Bryan Romero, Ettson Ayon ve Madson, Juarez'de sakat.

José Luis Rodríguez, Clausura'da Juarez formasıyla 3 gol ve 3 asist kaydetti.

America, bu iki takımın son 10 karşılaşmasının sekizini kazandı.

Takım haberleri ve kadrolar

CF America vs FC Juarez Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör A. Jardine Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör P. Caixinha

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Karşılaştırmalı Rekor

Sıralama

Bugün CF America ile FC Juarez maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için şunları yapın: