Real Madrid, LaLiga şampiyonluğunu Barcelona'dan almak istiyorsa daha fazla puan kaybetmemeli, ancak formda olan Celta Vigo ile karşı karşıya.

Celta Vigo - Real Madrid maçını İngilizce canlı yayınla izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

VPN ile Celta Vigo - Real Madrid maçını izleme

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Celta Vigo - Real Madrid maçının başlama saati

La Liga - La Liga Abanca Balaidos

Celta Vigo vs Real Madrid maçı 6 Mart 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Celta, Mallorca ve Girona'yı yenerek üst üste iki galibiyetle La Liga'nın ilk altı sırasına yükseldi. 2015-16 sezonundan bu yana ilk kez, 26 lig maçının ardından 40 puan barajına ulaştı. Bu sezon deplasmanda (23) evinde (17) kazandığı puanlardan daha fazla La Liga puanı toplasa da, evinde kazandığı puanların 12'si son beş lig maçında geldi. Celta için önemli bir hafta olacak, önce burada Madrid ile, ardından Avrupa Ligi son 16 turunda Lyon ile karşılaşacak. Getty Images

Madrid, son maçında Getafe'ye yenildi ve bu sonuçla lider Barcelona'nın dört puan gerisine düştü. Los Blancos, Mayıs 2019'dan bu yana ilk kez ligde üst üste iki mağlubiyet aldı.

Getty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Marcos Alonso, Pablo Durán ve Carl Starfelt, sakatlıkları nedeniyle Celta'nın Girona'yı yendiği maçta forma giyemedi.

Madrid, Jude Bellingham ve Kylian Mbappé'nin sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Rodrygo ise Getafe maçında ön çapraz bağını incitmesi nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Álvaro Carreras, Dean Huijsen ve Franco Mastantuono ise cezalılar listesinde.

Vinícius Júnior, Madrid formasıyla son altı maçında altı gol attı ve Celta'ya karşı son beş maçında üç gol kaydetti.

Getty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaşma Rekoru

Sıralama

Bugün Celta Vigo - Real Madrid maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: