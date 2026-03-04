Premier League şampiyonluk yarışında bir başka önemli karşılaşma daha yaşanacak. Lider Arsenal, son haftalarda formunu bulan Brighton'ı konuk edecek.

Brighton - Arsenal maçını İngilizce canlı yayınla izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

VPN ile Brighton - Arsenal maçını izleme

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Brighton vs Arsenal maç başlangıç saati

Premier Lig - Premier Lig The American Express Community Stadium

Brighton vs Arsenal maçı 4 Mart 2026 tarihinde 14:30 EST ve 19:30 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Brighton, Brentford ve Nottingham Forest'a karşı üst üste galibiyetler alarak beş maçlık galibiyetsiz serisini sonlandırdı ve Premier League'in üst yarısına girmenin eşiğine geldi.

Mikel Areteta'nın Arsenal'i son altı lig maçında yenilmez (4 galibiyet, 2 beraberlik) ve son yedi deplasman maçında yenilmez, bu da ligdeki en uzun galibiyet serisi. En son başarıları Tottenham ve Chelsea'ye karşı derbi galibiyetleri oldu ve bunlar Brentford ve Wolves'a karşı hayal kırıklığı yaratan beraberliklerin ardından çok ihtiyaç duyulan bir canlanma sağladı. Gunners, en yakın rakibi Man City'nin 5 puan önünde yer alıyor, ancak Citizens bir maç eksiği var ve Arsenal'in ensesinde.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Brighton'da Stefanos Tzimas ve Adam Webster, Arsenal'de ise Mikel Merino forma giyemeyecek. Ben White ve Martin Odegaard'ın durumu belirsiz.

Arsenal, bu sezon Premier League'de köşe vuruşlarından dokuz galibiyet golü attı ve bu, bir sezonda tüm zamanların rekoru.

Brighton, tüm turnuvalarda son 10 maçında sadece bir kez kalesini gole kapatabildi.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaşma Kaydı

Sıralama

Bugün Brighton vs Arsenal maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler: