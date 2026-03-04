Premier League şampiyonluk yarışında bir başka önemli karşılaşma daha yaşanacak. Lider Arsenal, son haftalarda formunu bulan Brighton'ı konuk edecek.
Brighton - Arsenal maçını İngilizce canlı yayınla izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.
|ABD
|Peacock
|İngiltere
|TNT Sports
|Avustralya
|Stan Sport
|Kanada
|Fubo Kanada
|Hindistan
|JioStar
|Güney / Sahra Altı Afrika
|SuperSport
|Malezya
|Astro
|Orta Doğu
|beIN Sports MENA
VPN ile Brighton - Arsenal maçını izleme
Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.
ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.
Brighton vs Arsenal maç başlangıç saati
Brighton vs Arsenal maçı 4 Mart 2026 tarihinde 14:30 EST ve 19:30 GMT'de başlayacak.
Maç önizlemesi
Brighton, Brentford ve Nottingham Forest'a karşı üst üste galibiyetler alarak beş maçlık galibiyetsiz serisini sonlandırdı ve Premier League'in üst yarısına girmenin eşiğine geldi.
Mikel Areteta'nın Arsenal'i son altı lig maçında yenilmez (4 galibiyet, 2 beraberlik) ve son yedi deplasman maçında yenilmez, bu da ligdeki en uzun galibiyet serisi. En son başarıları Tottenham ve Chelsea'ye karşı derbi galibiyetleri oldu ve bunlar Brentford ve Wolves'a karşı hayal kırıklığı yaratan beraberliklerin ardından çok ihtiyaç duyulan bir canlanma sağladı. Gunners, en yakın rakibi Man City'nin 5 puan önünde yer alıyor, ancak Citizens bir maç eksiği var ve Arsenal'in ensesinde.
Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri
Brighton'da Stefanos Tzimas ve Adam Webster, Arsenal'de ise Mikel Merino forma giyemeyecek. Ben White ve Martin Odegaard'ın durumu belirsiz.
Arsenal, bu sezon Premier League'de köşe vuruşlarından dokuz galibiyet golü attı ve bu, bir sezonda tüm zamanların rekoru.
Brighton, tüm turnuvalarda son 10 maçında sadece bir kez kalesini gole kapatabildi.
Takım haberleri ve kadrolar
Form
Karşılaşma Kaydı
Sıralama
Bugün Brighton vs Arsenal maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu
- İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
- Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
- Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
- Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.
Büyük Ekranda İzleme
Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler:
- Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir. TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
- Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.