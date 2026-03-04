Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Premier Lig
team-logoBrighton & Hove Albion
The American Express Community Stadium
team-logoArsenal
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Çeviri:

Bugün Brighton ile Arsenal arasında oynanacak Premier League maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Brighton ve Arsenal arasındaki Premier League maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

Premier League şampiyonluk yarışında bir başka önemli karşılaşma daha yaşanacak. Lider Arsenal, son haftalarda formunu bulan Brighton'ı konuk edecek. 

Brighton - Arsenal maçını İngilizce canlı yayınla izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

ABDPeacock
İngiltereTNT Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanJioStar
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyaAstro
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Brighton - Arsenal maçını izleme

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

Brighton vs Arsenal maç başlangıç saati

crest
Premier Lig - Premier Lig
The American Express Community Stadium

Brighton vs Arsenal maçı 4 Mart 2026 tarihinde 14:30 EST ve 19:30 GMT'de başlayacak. 

Maç önizlemesi

Brighton, Brentford ve Nottingham Forest'a karşı üst üste galibiyetler alarak beş maçlık galibiyetsiz serisini sonlandırdı ve Premier League'in üst yarısına girmenin eşiğine geldi.

Brentford v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images

Mikel Areteta'nın Arsenal'i son altı lig maçında yenilmez (4 galibiyet, 2 beraberlik) ve son yedi deplasman maçında yenilmez, bu da ligdeki en uzun galibiyet serisi. En son başarıları Tottenham ve Chelsea'ye karşı derbi galibiyetleri oldu ve bunlar Brentford ve Wolves'a karşı hayal kırıklığı yaratan beraberliklerin ardından çok ihtiyaç duyulan bir canlanma sağladı. Gunners, en yakın rakibi Man City'nin 5 puan önünde yer alıyor, ancak Citizens bir maç eksiği var ve Arsenal'in ensesinde. 

Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Brighton'da Stefanos Tzimas ve Adam Webster, Arsenal'de ise Mikel Merino forma giyemeyecek. Ben White ve Martin Odegaard'ın durumu belirsiz.

Arsenal, bu sezon Premier League'de köşe vuruşlarından dokuz galibiyet golü attı ve bu, bir sezonda tüm zamanların rekoru.

Brighton, tüm turnuvalarda son 10 maçında sadece bir kez kalesini gole kapatabildi. 

Arsenal goal 2025-26 general William SalibaGetty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Brighton & Hove Albion vs Arsenal Muhtemel kadrolar

Brighton & Hove AlbionHome team crest

4-2-3-1

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestARS
1
B. Verbruggen
5
L. Dunk
27
M. Wieffer
24
F. Kadioglu
6
J. van Hecke
20
J. Milner
25
D. Gomez
30
P. Gross
13
J. Hinshelwood
22
K. Mitoma
19
C. Kostoulas
1
D. Raya
12
J. Timber
2
W. Saliba
6
Gabriel
5
P. Hincapie
36
M. Zubimendi
20
N. Madueke
11
G. Martinelli
16
C. Noergaard
10
E. Eze
14
V. Gyoekeres

4-2-3-1

ARSAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • F. Hurzeler

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • M. Arteta

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

BHA
-Form

Gol atıldı (Verildi)
4/6
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5

ARS
-Form

Gol atıldı (Verildi)
13/5
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Karşılaşma Kaydı

BHA

Son 5 maçları

ARS

0

Galibiyetler

2

Beraberlikler

3

Galibiyetler

3

Gol sayısı

9
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Sıralama

Bugün Brighton vs Arsenal maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir. TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

0