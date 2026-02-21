Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Premier Lig
team-logoBrentford
Gtech Community Stadium
team-logoBrighton & Hove Albion
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Çeviri:

Bugün Brentford ile Brighton arasında oynanacak Premier League maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Brentford ile Brighton arasındaki Premier League maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

Brentford, Brighton'ın Güney Kıyısı'ndan Londra'ya kısa bir yolculuk yaparken, evinde etkileyici performansını sürdürmek isteyecektir.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Brentford - Brighton maçının İngilizce canlı yayınlarını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

ABDPeacock
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanJioStar
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyaAstro
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

VPNile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

Brentford vs Brighton maç başlangıç saati

crest
Premier Lig - Premier Lig
Gtech Community Stadium

Brentford ve Brighton maçı 21 Şubat 2026 tarihinde saat 10:00 EST ve 15:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Brentford, son 10 Premier League maçında 20 puan topladı, bu da bu sezon ilk 16 maçında kazandığı puan kadar. Sadece lider Arsenal (21) bu son 10 maçlık seride daha fazla puan topladı.

Brentford v Arsenal - Premier LeagueGetty Images

Brighton teknik direktörü Fabian Hürzeler, işini kaybedecek bir sonraki EPL teknik direktörü olabilir. 32 yaşındaki teknik adam çok beğeniliyor ve talep görüyor olsa da, Seagulls'un son dönemdeki performansı göz ardı edilemeyecek kadar kötü. Aralık ayından bu yana Premier Lig'de Brighton'dan daha az galibiyet alan takım yok ve bu dönemde tek galibiyetlerini Burnley karşısında aldılar. Kasım ayından bu yana EPL'de deplasman galibiyeti alamayan Brentford'un Gtech Community Stadyumu, Seagulls için şu anda uçmak için ürkütücü bir yer gibi görünüyor.

FBL-ENG-FACUP-LIVERPOOL-BRIGHTONGetty Images

Önemli istatistikler, sakatlık haberleri

Josh Dasilva ve Fabio Carvalho, Brentford'da sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek.

Seagulls, sakat oyuncular Adam Webster, Yasin Ayari, Solly March ve Stefanos Tzimas olmadan seyahate çıkacak.

Brentford, bu sezon EPL'de en fazla penaltı kazanan takım oldu ve aynı zamanda en fazla penaltı atan takım oldu.

Brighton, sekiz maçtır kalesini gole kapatamadı.

Igor Thiago, bu sezon Brentford formasıyla ligde 17 gol attı, bunların altısı penaltıdan geldi.

igor-thiagoGetty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Brentford vs Brighton & Hove Albion Muhtemel kadrolar

BrentfordHome team crest

4-2-3-1

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestBHA
1
C. Kelleher
3
R. Henry
20
K. Ajer
33
M. Kayode
4
S. van den Berg
18
Y. Yarmoliuk
23
K. Lewis-Potter
27
V. Janelt
19
D. Ouattara
8
M. Jensen
9
I. Thiago
1
B. Verbruggen
27
M. Wieffer
24
F. Kadioglu
6
J. van Hecke
5
L. Dunk
13
J. Hinshelwood
17
C. Baleba
25
D. Gomez
22
K. Mitoma
30
P. Gross
18
D. Welbeck

4-2-3-1

BHAAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • K. Andrews

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • F. Hurzeler

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

BRE
-Form

Gol atıldı (Verildi)
6/5
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5

BHA
-Form

Gol atıldı (Verildi)
2/8
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Karşılaştırmalı Rekor

BRE

Son 5 maçları

BHA

1

Galibiyet

2

Beraberlikler

2

Galibiyetler

6

Gol sayısı

6
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Sıralama

Bugün Brentford vs Brighton maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir . TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi ( genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır .

VPNile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

0