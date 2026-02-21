Brentford, Brighton'ın Güney Kıyısı'ndan Londra'ya kısa bir yolculuk yaparken, evinde etkileyici performansını sürdürmek isteyecektir.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Brentford - Brighton maçının İngilizce canlı yayınlarını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Brentford vs Brighton maç başlangıç saati

Premier Lig - Premier Lig Gtech Community Stadium

Brentford ve Brighton maçı 21 Şubat 2026 tarihinde saat 10:00 EST ve 15:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Brentford, son 10 Premier League maçında 20 puan topladı, bu da bu sezon ilk 16 maçında kazandığı puan kadar. Sadece lider Arsenal (21) bu son 10 maçlık seride daha fazla puan topladı.

Brighton teknik direktörü Fabian Hürzeler, işini kaybedecek bir sonraki EPL teknik direktörü olabilir. 32 yaşındaki teknik adam çok beğeniliyor ve talep görüyor olsa da, Seagulls'un son dönemdeki performansı göz ardı edilemeyecek kadar kötü. Aralık ayından bu yana Premier Lig'de Brighton'dan daha az galibiyet alan takım yok ve bu dönemde tek galibiyetlerini Burnley karşısında aldılar. Kasım ayından bu yana EPL'de deplasman galibiyeti alamayan Brentford'un Gtech Community Stadyumu, Seagulls için şu anda uçmak için ürkütücü bir yer gibi görünüyor.

Önemli istatistikler, sakatlık haberleri

Josh Dasilva ve Fabio Carvalho, Brentford'da sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek.

Seagulls, sakat oyuncular Adam Webster, Yasin Ayari, Solly March ve Stefanos Tzimas olmadan seyahate çıkacak.

Brentford, bu sezon EPL'de en fazla penaltı kazanan takım oldu ve aynı zamanda en fazla penaltı atan takım oldu.

Brighton, sekiz maçtır kalesini gole kapatamadı.

Igor Thiago, bu sezon Brentford formasıyla ligde 17 gol attı, bunların altısı penaltıdan geldi.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaştırmalı Rekor

Sıralama

Bugün Brentford vs Brighton maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: