Benfica, bir sonraki tura yükselmek için mücadele eden iki eski Avrupa şampiyonu arasında oynanacak maçta favori Real Madrid'e karşı ilk darbeyi vurmaya çalışacak.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Benfica - Real Madrid maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Benfica - Real Madrid maçının başlama saati

Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi Estadio da Luz

Benfica ve Real Madrid maçı 17 Şubat 2026 tarihinde GMT saat 20:00 ve EST saat 15:00'te başlayacak.

Maç Önizlemesi

Getty Images

Benfica, Primeira Liga'da Santa Clara ve Alverca'yı arka arkaya mağlup ederek ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Jose Mourinho'nun yönetimindeki Portekiz devi, Estádio da Luz'daki ev sahibi avantajını kullanarak Real Madrid karşısında güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Ancak Benfica, La Liga şampiyonluğu için mücadeleye devam etmek amacıyla üst üste üç galibiyet alan formda bir Real Madrid ekibiyle karşı karşıya kalacak. Álvaro Arbeloa'nın yıldızlarla dolu kadrosu ve muhteşem Şampiyonlar Ligi geçmişi sayesinde İspanyol devi, Lizbon'da galip gelmek için açık ara favori konumunda.

Sakatlıklar, önemli istatistikler

Getty Images

Fredrik Aursnes (kas sakatlığı), Alexander Bah, Samuel Soares, João Veloso, Dodi Lukébakio ve Richard Ríos Benfica'nın sakatlar listesinde yer alıyor, ancak cezalı oyuncu bulunmuyor.

Öte yandan Real Madrid, Jude Bellingham, Éder Militão ve Rodrygo gibi önemli oyuncularını sakatlıklar nedeniyle kaybederken, Raúl Asencio da cezalı durumda.

Benfica, Madrid ile karşılaştığı maçlarda tarihsel olarak güçlü bir üstünlüğe sahip. Lizbon devi, Şampiyonlar Ligi/Avrupa Kupası maçlarında önceki dört karşılaşmanın üçünü kazanmış ve bir kez kaybetmiştir.

En son karşılaşmalarında Benfica, Ocak 2026'da lig aşamasında Madrid'i 4-2'lik dramatik bir skorla mağlup etti.

Ancak Madrid, Portekiz takımlarına karşı güçlü bir sicile sahip ve son 10 Şampiyonlar Ligi maçının sekizini kazanmış (1 beraberlik, 1 mağlubiyet) ve bu maçlarda ortalama 2,2 gol atmıştır.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaşma Rekoru

BEN Son 2 maçları RMA 2 Galibiyetler 0 Beraberlikler 0 Galibiyetler Benfica 4 - 2 Real Madrid

Benfica 5 - 2 Real Madrid 9 Gol sayısı 4 2,5 gol üzeri maçlar 2/2 Her iki takım da gol attı 2/2

Sıralama

Bugün Benfica - Real Madrid maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: