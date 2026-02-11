Aston Villa, Villa Park'ta zor günler geçiren Brighton & Hove Albion'u ağırlayarak Premier League'de ilk dört sırayı hedefleyen mücadelesini yeniden canlandırmak isteyecek.
GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Aston Villa - Brighton maçının İngilizce canlı yayınlarını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.
|ABD
|Peacock
|İngiltere
|TNT Sports
|Avustralya
|Stan Sport
|Kanada
|Fubo Kanada
|Hindistan
|JioStar
|Güney / Sahra Altı Afrika
|SuperSport
|Malezya
|Astro
|Orta Doğu
|beIN Sports MENA
VPN ile her yerden nasıl izlenir
Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.
ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.
Aston Villa - Brighton maçının başlama saati
Aston Villa ve Brighton maçı 11 Şubat 2026 tarihinde 19:30 GMT ve 14:30 EST saatlerinde başlayacak.
Maç Önizlemesi
Aston Villa, son iki Premier League maçında galibiyet alamadan hafta ortası karşılaşmasına giriyor. Brentford'a evinde yenildikten sonra Bournemouth'ta berabere kalan takım, ivmesini kaybetti ve ilk dörtte yer alma hedefine zarar verdi.
Bununla birlikte, Unai Emery'nin takımı üçüncü sırada yerini koruyor ve Brighton'ı yenmesi halinde, Citizens'ın Fulham'a karşı oynayacağı maçta puan kaybetmesi durumunda, ikinci sıradaki Manchester City ile puanları eşitleyebilir.
Getty Images
Bu arada Brighton, Crystal Palace'a evinde yenilerek Premier League'de galibiyetsiz serisini beş maça çıkardı ve zor günler yaşamaya devam ediyor.
Seagulls şu anda 14. sırada, küme düşme bölgesinin beş puan üzerinde yer alıyor.
Yine de Villa'yı yenmeleri, son zamanlardaki kötü formları ve teknik direktör Fabian Hürzeler üzerindeki baskı nedeniyle artan orta sıralardaki endişeleri hafifletmek için hayati bir nefes alma fırsatı sağlayacaktır.
Sakatlıklar, önemli istatistikler
Aston Villa, sakatlıklar nedeniyle Boubacar Kamara, Youri Tielemans, John McGinn, Alysson ve Andres Garcia'dan yoksun olacak.
Brighton ise Stefanos Tzimas, Adam Webster, Solly March, Mats Wieffer, Yasin Ayari ve Jan Paul van Hecke'yi sakatlıklar nedeniyle kadroda yer almayacak.
Getty Images
Villa, son dört karşılaşmada üç galibiyet ve bir beraberlik elde ederek, Premier League'de Brighton'a karşı son dört maçta yenilmezlik serisi yakaladı.
Villa'nın son dokuz lig karşılaşmasının yedisini kazandığı (bir beraberlik, bir mağlubiyet) bu tarihsel üstünlük ve genel hakimiyet, Emery'nin takımına Villa Park'taki son karşılaşmaya girerken büyük bir güven veriyor.
Takım haberleri ve kadrolar
Form
Karşılaştırmalı Rekor
Sıralama
Bugün Aston Villa - Brighton maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu
NordVPN
- İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
- Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
- Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
- Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.
Büyük Ekranda İzleme
Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için şunları yapın:
- Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir . TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
- Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi ( genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır .