Aston Villa, Villa Park'ta zor günler geçiren Brighton & Hove Albion'u ağırlayarak Premier League'de ilk dört sırayı hedefleyen mücadelesini yeniden canlandırmak isteyecek.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Aston Villa - Brighton maçının İngilizce canlı yayınlarını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Aston Villa - Brighton maçının başlama saati

Premier Lig - Premier Lig Villa Park

Aston Villa ve Brighton maçı 11 Şubat 2026 tarihinde 19:30 GMT ve 14:30 EST saatlerinde başlayacak.

Maç Önizlemesi

Aston Villa, son iki Premier League maçında galibiyet alamadan hafta ortası karşılaşmasına giriyor. Brentford'a evinde yenildikten sonra Bournemouth'ta berabere kalan takım, ivmesini kaybetti ve ilk dörtte yer alma hedefine zarar verdi.

Bununla birlikte, Unai Emery'nin takımı üçüncü sırada yerini koruyor ve Brighton'ı yenmesi halinde, Citizens'ın Fulham'a karşı oynayacağı maçta puan kaybetmesi durumunda, ikinci sıradaki Manchester City ile puanları eşitleyebilir.

Bu arada Brighton, Crystal Palace'a evinde yenilerek Premier League'de galibiyetsiz serisini beş maça çıkardı ve zor günler yaşamaya devam ediyor.

Seagulls şu anda 14. sırada, küme düşme bölgesinin beş puan üzerinde yer alıyor.

Yine de Villa'yı yenmeleri, son zamanlardaki kötü formları ve teknik direktör Fabian Hürzeler üzerindeki baskı nedeniyle artan orta sıralardaki endişeleri hafifletmek için hayati bir nefes alma fırsatı sağlayacaktır.

Sakatlıklar, önemli istatistikler

Aston Villa, sakatlıklar nedeniyle Boubacar Kamara, Youri Tielemans, John McGinn, Alysson ve Andres Garcia'dan yoksun olacak.

Brighton ise Stefanos Tzimas, Adam Webster, Solly March, Mats Wieffer, Yasin Ayari ve Jan Paul van Hecke'yi sakatlıklar nedeniyle kadroda yer almayacak.

Villa, son dört karşılaşmada üç galibiyet ve bir beraberlik elde ederek, Premier League'de Brighton'a karşı son dört maçta yenilmezlik serisi yakaladı.

Villa'nın son dokuz lig karşılaşmasının yedisini kazandığı (bir beraberlik, bir mağlubiyet) bu tarihsel üstünlük ve genel hakimiyet, Emery'nin takımına Villa Park'taki son karşılaşmaya girerken büyük bir güven veriyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaştırmalı Rekor

Sıralama

Bugün Aston Villa - Brighton maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için şunları yapın: