Bugün Ajax ile NEC Nijmegen arasında oynanacak Eredivisie maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Ajax ile NEC Nijmegen arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Ajax vs NEC Nijmegen maç başlangıç saati

Eredivisie - Casino Johan Cruijff ArenA

Ajax ve NEC Nijmegen arasındaki bugünkü maç 21 Şubat 2026 saat 20:00'de başlayacak.

Maç Önizlemesi

Bu Cumartesi, Johan Cruijff ArenA'da Ajax ve NEC Nijmegen'in karşı karşıya geleceği büyük bir dörtlü mücadele sahne alacak. Her iki takım da şu anda 42 puanla eşit durumda, bu da maçı Avrupa kupalarına katılma hakkı için "altı puanlık" bir maç haline getiriyor.

Ajax, Fortuna Sittard'ı 4-1 mağlup ederek üç maçlık galibiyetsiz serisini sonlandırdıktan sonra bu maça giriyor. Fred Grim yönetimindeki Amsterdam ekibi, kendi sahasını bir kaleye dönüştürdü, ancak ligin "sürpriz takımı" karşısında haftalardır en zorlu sınavına çıkacak.

Şu anda gol farkıyla 3. sırada yer alan NEC Nijmegen, tarihi bir sezon geçiriyor. Dick Schreuder, takımı PSV dışında ligde en çok gol atan, klinik bir kontra atak makinesine dönüştürdü. Bu sezonun başında Ajax ile 2-2 berabere kaldılar ve geçen Mayıs ayında Amsterdam'da 3-0'lık ünlü bir galibiyet aldılar.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaştırmalı Rekor

Sıralama

Bugün Ajax vs NEC Nijmegen maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: