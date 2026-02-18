Bugün AC Milan ile Como arasında oynanacak Serie A maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

GOAL, bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, AC Milan ile Como arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu oyunun yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

AC Milan - Como maçının başlama saati

Serie A - Serie A Giuseppe Meazza

AC Milan ve Como arasındaki bugünkü maç 18 Şubat 2026, 19:45'te başlayacak.

Maç Önizlemesi

AC Milan, Como karşısında son zamanlarda mükemmel bir performans sergiledi ve iki takım arasında oynanan son beş maçı kazandı. Transfer döneminde çok para harcamasına rağmen, Como 2024'te Serie A'ya yükseldiğinden beri oynadığı üç maçı da kaybetti.

Geçen ay iki takım karşılaştığında, Rabiot iki gol atarken Rossoneri Stadio Sinigaglia'da 3-1 galip geldi. Cesc Fabregas'ın takımı, geçen hafta evinde Fiorentina'ya 2-1 yenilerek ilk altı içinde yer alma umutlarını zedeledikten sonra toparlanmaya çalışacak.

Milan, Cremonese'ye karşı şok edici bir açılış maçı yenilgisinden bu yana, sonraki 23 maçında yenilgi yüzü görmedi ve bu, Avrupa'nın en iyi beş liginde devam eden en uzun galibiyet serisi. Ağustos ayından bu yana tek yenilgilerini, Supercoppa Italiana'da Napoli'ye ve Coppa Italia'da Lazio'ya karşı aldılar.

Sakatlık haberleri ve önemli istatistikler

Belçikalı kanat oyuncusu Alexis Saelemaekers, adduktor problemini atlatmak üzere, ancak yine de Santiago Gimenez ile birlikte Milan'ın yedek kulübesinde yer alabilir.

Pulisic ve Leao'nun yanı sıra, Christopher Nkunku ve Niclas Fullkrug da iki hücum pozisyonu için yarışıyor, Ruben Loftus-Cheek ise son haftalarda ileri pozisyonda görev alıyor. Rabiot'un cezası nedeniyle Allegri orta sahada bir değişiklik yapmak zorunda.

Bu arada, Como'nun Alvaro Morata'sı Fiorentina maçında kırmızı kart gördü ve eski kulübüyle karşılaşamayacak. Tasos Douvikas ve Nico Paz, Lariani'nin Serie A'da sekiz golle en skorer oyuncuları ve ikisi de yine ilk 11'de yer almalı; ancak ikincisi sahte dokuz numara olarak görevlendirilebilir ve Douvikas yedek kulübesine çekilebilir.

Sadece Assane Diao ve Edoardo Goldaniga sakat, bu da Fabregas'a birçok seçenek sunuyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Bugün AC Milan - Como maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: