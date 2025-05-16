Buffon'dan 2006 Dünya Kupası'na özel VAR itirafı!

Gianluigi Buffon, 2006 Dünya Kupası finalinde Zinedine Zidane’ın kafa atma anını ilk gören kişi olduğunu açıkladı.

İtalya futbolunun yaşayan efsanelerinden Gianluigi Buffon, Torino’daki bir etkinlikte yeni kitabının tanıtımı kapsamında gazetecilerle buluştu. Buffon, kariyerine dair ilginç detaylar, teknik direktörlerden aldığı yorumlar ve 2006 Dünya Kupası finalindeki ikonik Zinedine Zidane olayı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Buffon’un kitap tanıtımında verdiği demeçte kaleciliği bir hayat metaforu olarak ele alması dikkat çekti. “Kalecilik hayat gibidir; düşersin, kalkarsın. Her düşüşten sonra yeniden ayağa kalkma gücünü bulmalısın,” dedi.

Zidane olayı: "VAR bendim"

Buffon’un kariyerinde en unutulmaz anlardan biri, 2006 Dünya Kupası finalinde Fransa ile oynanan maçtı. Zinedine Zidane’ın Marco Materazzi’ye kafa atmasıyla hafızalara kazınan maçta, olayın hakemler tarafından fark edilmesinde Buffon’un büyük rol oynadığı ortaya çıktı.

Buffon o anı şu sözlerle anlattı:

“O anda ben VAR’dım. Tepkim ve olayın yaşandığı yere doğru koşmam, hakemlerin durumu anlamasına yardımcı oldu. Resmi olarak kabul etmeyecekler ama monitörlerden izlediklerini biliyorum. Olan biteni gerçek zamanlı gören tek kişi bendim.”

Lippi'nin soyunma odasındaki itirafı

2010 Dünya Kupası’nda yaşanan hayal kırıklığına da değinen Buffon, teknik direktör Marcello Lippi’nin soyunma odasında oyunculara yaptığı samimi itirafı paylaştı. “Herkesin morali çok bozuktu. Lippi geldi ve ‘Bu sizin suçunuz değil. Sizi buraya bir aptal gibi getiren benim’ dedi,” diyen Buffon o anın duygusal etkisini vurguladı.

Mazzone ve Allegri'den unutulmaz sözler

Buffon’un kariyerinde karşılaştığı teknik direktörlerden biri de Carlo Mazzone’ydi. Buffon, Brescia’ya karşı oynadığı bir maçta gösterdiği performans sonrası Mazzone’nin kendisine “Lazarus gibiydin, sürekli ayağa kalkıyordun” dediğini aktardı.

Max Allegri ise Buffon için “Senin en büyük gücün hiçbir şeyi umursamadan yaşayabilmen” yorumunda bulunmuş. Buffon bu sözleri hatırlayıp “Belki de haklıydı” ifadelerini kullandı.

Buffon’a göre kalecilik bir süper güç

Kariyerinin başında Milan’a karşı oynadığı ilk maçta bile özgüvenini kaybetmediğini anlatan Buffon, “Seyircinin tutkusunu hissettiğinizde sahaya çekilirsiniz. Onların ruh halini bir anda değiştirebilme yeteneği bir süper güç gibi” dedi.

Buffon, Real Madrid, Juventus ve Parma gibi büyük kulüplerde forma giydi, ancak 2006’daki Dünya Kupası zaferi hâlâ onun için en özel anı olmayı sürdürüyor.