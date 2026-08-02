Tarihi kaleci ve İtalya Milli Takımı tarihinin en fazla maça çıkan oyuncusu Gianluigi Buffon, bugün pazar günü "La Gazzetta dello Sport" gazetesine verdiği uzun bir röportajda, Roberto Mancini'yi yeniden "Azzurri"nin teknik direktörlüğüne getirme kararının mutlaka doğru bir karar olmadığını ima etti.

Buffon şunları söyledi: "Dışarıdan bazı şüphelerin olabileceğini anlıyorum, bu da meşru bir durum, ancak böylesine hassas bir görevde onun gibi birinin bulunması şu anda çok önemli...". Ancak burada İtalya'nın yeni teknik direktörü Roberto Mancini'den değil, İtalya Futbol Federasyonu'na sportif direktör olarak atanan Claudio Ranieri'den bahsediyordu.

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Efsanevi kaleci, 2023 yılında Suudi Arabistan Milli Takımı'nın çalıştırıcılığını üstlenmek için milli takımdan ayrılan Mancini'nin dönüşünün en büyük destekçilerinden biri gibi görünmüyor.

Buffon şöyle konuştu: "Asıl hedef dört yıl içinde Dünya Kupası'na katılmak. Bu temelde ben Conte'yi, sonra Baldini'yi ve bu şekilde devam ederek tercih ederdim. Ancak kararları alma cesaretine ve bunları basın da dahil herkese aktarabilme yeteneğine sahip olmamız gerekiyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok sık, ikna edici hiçbir sebep olmadan söylenen 'o (Mancini) doğru kişi' ifadesini duyuyorum. Öyle de olabilir, ancak bunlar içgüdüsel tercihler, iyi düşünülmüş değil. Proje önceliktir, ideal kişi ise ondan sonra gelir."

Buffon ayrıca, Paolo Maldini ve Leonardo'nun istifalarından önce milli takımı çalıştırması için ikna etmeye çalıştıkları İspanyol teknik direktör Pep Guardiola hakkında da konuştu: "Sadece ismi bile güçlü bir ivme kazandırırdı ve buna ihtiyacımız vardı. Ancak onunla bile sonuçlar garanti değildi."

Ayrıca Maldini ve Leonardo'nun kendisine bir milli takımın çalıştırıcılığını teklif ettiğini de açıkladı: "Maldini ve Leonardo ile konuşmak harikaydı, bana bir milli takımı çalıştırmayı teklif ettiler... Coşkuları beni tereddüde düşürdü, ancak kararlı kaldım. 1991 yılından bu yana kendime 20 günden fazla tatil vermedim. Artık hayatlarını benim için adayanlara zaman ayırmamın vakti gelmişti: eşim, çocuklarım ve annem babam. Enerjimi yeniden toplamaya ihtiyacım var."