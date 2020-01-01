Büyük iddia: Inter, Martinez'e karşılık Griezmann'ı istiyor

Barcelona forvet hattını güçlendirmek için kollarını sıvadı. Adaylar arasında Lautaro Martinez ön plana çıkıyor ama İtalya'dan gelen iddia şaşırtıcı.

, 'in yıldız golcüsü Lautaro Martinez'i transfer etmek istiyorsa Antoine Griezmann'dan vazgeçmek zorunda kalabilir.

İtalya'nın ünlü gazetesi La Gazzetta dello Sport'a göre Inter, Martinez karşılığında Barcelona'dan Griezmann'ı istiyor.

Luis Suarez'e alternatif arayan Katalan devinin yaz dönemindeki iki büyük transfer planından birini Martinez oluşturuyor. 22 yaşındaki Arjantinli futbolcunun performansından etkilenen Katalan devi, Neymar'ı takıma döndürememesi durumunda Inter'le masaya oturmayı planlıyor.

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Bu sezon 22 lig maçında 11 gol atan Martinez'den vazgeçmek istemeyen Inter, Barça'da şu ana kadar beklediği etkiyi yaratamayan Griezmann'ı karşı teklif olarak masaya sunmaya hazır.

Lautaro Martinez'in serbest kalma bedeli 111 milyon euro, Griezmann'ınki ise 120 milyon euro. Inter, bonservis bedeli olmadan direkt takas yöntemine sıcak bakıyor.

Barcelona, geçen sezon başında 120 milyon euro'ya aldığı Griezmann'dan vazgeçmeye gönüllü değil. Griezmann bu sezon 26 lig maçında 8 gol attı.