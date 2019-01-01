Bülent Korkmaz: Tarık Çamdal'ın maddi külfeti yok

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Beşiktaş maçı hakkında konuşurken, yeni transfer Tarık Çamdal'dan da söz etti.

Bülent Korkmaz, Beşiktaş maçından galibiyet almak istediklerini belirtti.

Siyah-beyazlı takımla zor bir maç oynayacaklarını belirten Korkmaz, "Tabii ki şampiyon olmuş bir takımla oynuyorsunuz. Oyuncular bunun bilincinde, biz de bilincindeyiz. Antrenman programımızı taktik oyunumuzu düzenledik. Hem iyi oyun hem de üst seviye mücadeleyle inşallah maçtan galibiyetle ayrılırız." diye konuştu.

"İnşallah yeni transferlerden verim alırız. Hem bizim hem de futbolcu izleme komitesinin takibiyle bütçemize uygun oyuncuları aldık. Özellikle Amilton ve Fredy'den bu hafta veya önümüzdeki haftadan itibaren faydalanacağımızı düşünüyorum. Yetenekli oyuncular. Hücum anlamında da bize güç katacağını düşünüyorum."

"Tarık Çamdal külfeti de olmayan bir oyuncu"

Tarık Çamdal transferi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Korkmaz, şöyle devam etti:

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"A Milli Takım'da oynamış büyük takım görmüş bir oyuncu. Galatasaray'da o performansı göstermese bile geçmişi iyi bir oyuncu. Dolayısıyla onun da böyle bir şansa ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz için Tarık'ı kadromuza kattık."

"Tarık Çamdal'dan 1 aya yakın bir süre faydalanamayacağız. Çünkü takım idmanı çok yapmamış. Takım idmanı ve ekstra idmanlarla belirli bir yere getireceğiz. Maddi külfeti de olmayan bir oyuncu olduğu için böyle bir şansı hak ettiğini düşünüyoruz. Ona da bu şansı verdik. İnşallah faydalı olur."

"Sakat oyuncularımız var. Diego'nun durumuna maç günü karar vereceğiz. Doktorlarla oturup tartışacağız, karar vedeceğiz. Celustka'nın sakatlığı devam ediyor. O da geldiği zaman ideal kadromuzu oluşturacağız."