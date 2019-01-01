Bülent Korkmaz: Bugün bazı şeylere inanamadım

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Başakşehir maçının ardından hakem Mete Kalkavan'ı hedef aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Korkmaz, maçla ilgili fazla bir şey söylemek istemediğini belirterek, oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik etti.

Bugüne kadar hiçbir hakemi hedef alarak konuşmadığına dikkati çeken Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

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"Mağlup olduğumuz maçta bile gittim hakemleri tebrik ettim ama maalesef bugün bazı şeylere inanamadım, şaşırdım. Robinho'nun Nazım'a, Emre'nin Fredy'ye yaptığı müdahaleleri, Doukara'ya ceza sahasında yapılan hareket... Daha önce oynanan Galatasaray maçının VAR hakemi Mete Kalkavan'dı. Muslera'nın Maicon'a ceza sahası içinde yaptığı hareket değerlendirilmedi. Bence en tuhafı da Arda'nın topun kendisinden çıktığını söylemesine rağmen, hakemin kararını değiştirmemesi. Artık ben bunu kamuoyuna bırakıyorum. Oyuncularımı tebrik ediyor, kutluyorum. Şimdi hep beraber sakinlik, birbirimize inanma, güvenme zamanı. Birbirimize destek zamanı. Bu takım daha iyi oynayacak. İleriki haftalarda daha da iyi olacağız. Galibiyetleri de almaya başlayacağız. Biraz sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Bu dönemi hep beraber atlatacağız."

Bülent Korkmaz, ligin ikinci yarısında alınan kötü sonuçlar nedeniyle eleştirilecek kişinin kendisi olduğunu dile getirerek, oyuncularının eleştirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Baskıya alışkın bir insan olduğunu anlatan Korkmaz, "Bu baskıyı kaldırabilecek gücümde, bilgim ve birikimim var. Kredimiz çok vardı. Şimdi krediden yiyoruz. Ama önümüzdeki maçlarda fikstür avantajı bize dönüyor. Bunu kullanmamız gerekiyor, kullanacağız da." diye konuştu.