"Bu yıl Ballon d'Or'u kazanmayı hak ediyorum"

Lamine Yamal, Movistar'a verdiği röportajda Ballon d’Or’u hak ettiğini düşündüğünü söyledi.

Yamal, bu yıl Barcelona formasıyla oldukça formda. Geçen sezon 19 yaşındaki kanat oyuncusu 24 gol ve 18 asistlik katkı vermişti, bu sezona da çok hızlı başladı.

LaLiga’daki ilk beş maçında şimdiden altı gol atan Yamal, Feyenoord ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında da (5-1) fileleri havalandırdı.

“Dürüst olmak gerekirse dünyanın en iyisi olan iki oyuncu olduğuna inanıyorum ve bu yıl kazandıklarımdan dolayı bunu hak ederdim” diyerek prestijli ödül hakkında konuşmaya başlayan Yamal sözlerini böyle açtı.

Yamal’ın işaret ettiği diğer oyuncu ise Real Madrid’in forveti Kylian Mbappé. “Benim için Mbappé ve ben dünyanın en iyi iki oyuncusuyuz. Bu benim için çok net ve maçları izleyen herkes de bunu biliyor.”

Yamal, bu sezon kazandığı kupa sayısı nedeniyle ödülü Fransız oyuncunun önünde kendisinin hak ettiğini düşünüyor. İspanya Milli Takımı formasını 33 kez giyen oyuncu, geçen yaz Dünya Kupası’nı kazandı ve İspanya şampiyonu oldu.