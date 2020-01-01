Bu yaz yapılan transferler ne zaman forma giyebilecek?

Salgın nedeniyle sözleşme süreleri ve yaz transfer dönemi de aksamış durumda. Transfer dönemi ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Detaylar...

2020 yaz transfer döneminde kadrolarına takviye yapan takımlar bu oyuncuları ne zaman oynatabilecekler?

Futbolda yanıtı merak edilen sorulardan biri de bu.

Sözleşmesi bitenlerin durumu ne olacak?

FIFA'nın nisan ayında verdiği kararla birlikte sözleşmeleri mayıs ya da haziran ayı sonunda sona eren futbolcuların bu kontratlarının, mevcut sezonlar sona erene dek devam etmesi kararlaştırıldı. Bu durumda normal şartlarda 30 Haziran'da kulübüyle sözleşmesi sona erecek bir oyuncu, oynadığı takımın yer aldığı ligin haziran ve temmuz aylarında devam etmesi durumunda, takımdan ayrılabilmek için sezonun bitmesini bekleyecek.

Daha fazla takım

FIFA, bu minvalde, transfer sezonunun da federasyonların inisiyatifle daha geç başlaması için onayı verdi. Bu yönde ilk resmi kararı alan büyük lig oldu. İtalya Futbol Federasyonu, İtalya'da yaz transfer sezonunun 1 Eylül'de başlayıp, 5 Ekim'de sona ermesine karar verdi. Ülkede ara transfer dönemi ise 4 Ocak'ta başlayacak ve 31 Ocak'ta bitecek.

'de 2020 yaz transfer sezonunun ne zaman başlayıp ne zaman biteceği henüz kesinleşmedi fakat FIFA'dan beklenen resmi kararla birlikte bu durum değişebilir.

bir sonraki sezonda forma giyebilecek

RMC Sport'un iddiasına göre FIFA, ülke federasyonlarına, mevcut sezonların bitimine dört hafta kala transfer sezonunu başlatma opsiyonu tanımayı planıyor.

Bu durumda halihazırda ligleri başlatan ve tescil eden ve 'da transferler hemen başlayabilir. Fakat sezon devam ederken yapılacak transferler aynı sezon içerisinde resmileşmeyecek. Oyuncular yeni takımlarında oynayabilmek için, transfer oldukları takımın 2020-21 sezonunu beklemek zorunda olacaklar.

Haberin devamı aşağıda

Aynı durum Şampiyonlar Ligi için de geçerli. Örneğin, , Timo Werner'i önümüzdeki dönemde 'den alması halinde Alman oyuncuyu ağustos ayında yapılması planlanan 2019-20 sezonu Şampiyonlar Ligi maçlarında oynatamayacak. Werner, Maviler'le Avrupa maçlarına ancak bir sonraki sezondan itibaren çıkabilecek.

Türkiye'de transfer sezonu ne zaman başlayacak?

Henüz resmi olarak açıklanmasa da, FIFA'nın transfer döneminin 1 Ekim'e kadar devam ettirilmesine izin vereceği konuşuluyor.

FIFA'nın ligin bitiminden 4 hafta önce başlama planı devreye sokulursa, Türkiye'de transfer sezonu Süper Lig'de sezonun sondan dördüncü haftasının başına denk gelen 7 Temmuz'da başlayabilecek.