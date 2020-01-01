Transfer

Bu yaz Süper Lig'de yapılan bonservissiz transferler

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Nuri Sahin Arda Turan Jose Sosa
Goal
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda şimdiye kadar bonservis bedeli ödenmeden yapılan transferleri listeledik.

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