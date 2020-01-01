Bu yaz Süper Lig'de yapılan bonservissiz transferler
BAŞAKŞEHİR
Hasan Ali Kaldırım
BEŞİKTAŞ
Fabrice N'Sakala
SİVASSPOR
Robin Yalçın
Kerem Atakan Kesgin
Jorge Felix
Max Gradel
ALANYASPOR
Efkan Bekiroğlu
Ufuk Ceylan
GALATASARAY
Arda Turan
Emre Kılınç
Fatih Öztürk
Omar Elabdellaoui
Kerem Aktürkoğlu
Oğulcan Çağlayan
FENERBAHÇE
Sinan Gümüş
Mame Thiam
Barış Sungur
Jose Sosa
Filip Novak
Gökhan Gönül
Enner Valencia
Caner Erkin
Mert Hakan Yandaş
GAZİANTEP FK
Cenk Şahin
Çağlar Akbaba
Alexandru Maxim
Zvonimir Kozulj
ANTALYASPOR
Nuri Şahin
Dever Orgill
Sidney Sam
KASIMPAŞA
Yasin Dülger
Feyzi Yıldırım
Alan
GÖZTEPE
Brown Ideye
Burak Süleyman
Kubilay Sönmez
GENÇLERBİRLİĞİ
Dominik Furman
Salih Dursun
Mattias Johansson
Mustafa Çeçenoğlu
Murat Yıldırım
KONYASPOR
İbrahim Sehic
DENİZLİSPOR
Angelo Sagal
Cenk Gönen
Marvin Bakalorz
ÇAYKUR RİZESPOR
Yasin Pehlivan
Nadir Çiftçi
Engin Bekdemir
Kemal Rüzgar
Fabrício Baiano
Loïc Rémy
YENİ MALATYASPOR
Murat Akça
Jetmir Topalli
Zeki Yavru
Jody Lukoki
KAYSERİSPOR
Daniel Avramovski
Aaron Lennon
İlhan Depe
HATAYSPOR
Burak Çamoğlu
Mame Diouf
Aaron Boupendza
Rúben Ribeiro
Mehmet Kücükdurmuş
Isaac Sackey
BB ERZURUMSPOR
Petrus Boumal
Adolphe Teikeu
Mitchell Donald
Arturo Mina
Kaan Kanak
Fabien Farnolle
FATİH KARAGÜMRÜK
Ervin Zukanovic
Mevlüt Erdinç
TRABZONSPOR
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MKE ANKARAGÜCÜ
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