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Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Andreas Koenigl

Çeviri:

Bu yaz şimdiden üçüncü oyuncu! Fulham, bir kez daha Real Madrid'de harekete geçti

Transfers
Real Madrid
La Liga
Fulham
Premier Lig
Manuel Angel
C. Palacios
G. Garcia

Manuel Angel, Gonzalo Garcia ve Cesar Palacios’un ardından bu transfer döneminde teknik direktör Alvaro Arbeloa’yı Madrid’den Londra’ya takip eden üçüncü oyuncu oldu.

Premier Lig kulübü Fulham, son transfer gününde Real Madrid'den orta saha oyuncusu Manuel Angel'i kadrosuna katmaya çok yakın. Bunu hem The Athletic hem de transfer uzmanı Fabrizio Romano bildirdi.

Buna göre iki kulüp, Real Madrid'in ikinci takımı Castilla'nın kadrosunda yer alan 22 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre Eflatun-Beyazlılar, yüzde 50'lik sonraki satış payı ve bir matching right elde edecek.

Angel ise bu sırada Londra'da sağlık kontrolünden geçiyor ve burada eski destekçisi Alvaro Arbeloa ile yeniden birlikte çalışacak. Geçen sezon orta saha oyuncusunun Blancos'taki profesyonel ilk maçına çıkmasını sağlayan isim de İspanyol çalıştırıcı olmuştu.

Böylece Angel, forvet Gonzalo Garcia ve orta saha oyuncusu Cesar Palacios'un ardından, Madrid'den eski hocasının peşinden Londra'da Fulham'a giden üçüncü oyuncu oldu.

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