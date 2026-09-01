Premier Lig kulübü Fulham, son transfer gününde Real Madrid'den orta saha oyuncusu Manuel Angel'i kadrosuna katmaya çok yakın. Bunu hem The Athletic hem de transfer uzmanı Fabrizio Romano bildirdi.

Buna göre iki kulüp, Real Madrid'in ikinci takımı Castilla'nın kadrosunda yer alan 22 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre Eflatun-Beyazlılar, yüzde 50'lik sonraki satış payı ve bir matching right elde edecek.

Angel ise bu sırada Londra'da sağlık kontrolünden geçiyor ve burada eski destekçisi Alvaro Arbeloa ile yeniden birlikte çalışacak. Geçen sezon orta saha oyuncusunun Blancos'taki profesyonel ilk maçına çıkmasını sağlayan isim de İspanyol çalıştırıcı olmuştu.

Böylece Angel, forvet Gonzalo Garcia ve orta saha oyuncusu Cesar Palacios'un ardından, Madrid'den eski hocasının peşinden Londra'da Fulham'a giden üçüncü oyuncu oldu.