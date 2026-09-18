Bu, Xavi yönetimindeki Hollanda Milli Takımı'nın ilk kadrosu

Xavi Hernández, Hollanda Milli Takımı teknik direktörü olarak ilk kadrosunu açıkladı. 46 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, ilk milli maç dönemine yaklaşılırken doğrudan bazı kararlarını verdi.

Daha önce bazı değişmez milli oyuncuların kadroda yer almayacağı zaten biliniyordu. Matthijs de Ligt, Jerdy Schouten, Frenkie de Jong ve Xavi Simons sakatlıklarından sonra hâlâ iyileşme sürecinde, Ian Maatsen ile Mats Wieffer ise kısa süre önce sakatlandı.

Algemeen Dagblad'ın Hollanda Milli Takımı muhabiri Maarten Wijffels, cuma sabahı kaptan Virgil van Dijk'ın milli takım kariyerini sürdürdüğünü ve Ruben van Bommel'in Hollanda Milli Takımı kadrosunda ilk kez yer alacağını ima etmişti. Bu haber doğrulandı.

Van Bommel'in yanı sıra Feyenoord orta sahası Gjivai Zechiël de Hollanda Milli Takımı'nda ilk kez yer alıyor. Takım arkadaşı Luciano Valente ise bu kez çağrılmadı; Kees Smit (AZ) de kadroya alınmadı.

Ayrıca Ronald Koeman tarafından göz ardı edilen Joey Veerman'ın Xavi döneminde Hollanda Milli Takımı'na geri dönmesi dikkat çekiyor. Tecrübeli isimler Memphis Depay ile Wout Weghorst ise kadroya çağrılmadı.

Hollanda Milli Takımı'nın seçilen oyuncuları, yenilenen birleşik milli maç döneminin başlangıcı için 21 Eylül 2026 Pazartesi günü bir araya gelecek.

Xavi ve kadrosu dört Uluslar Ligi maçı için hazırlık yapacak: 24 Eylül'de Almanya'ya karşı iç sahada, 27 Eylül'de Sırbistan deplasmanında, 1 Ekim'de Yunanistan deplasmanında ve 4 Ekim'de Sırbistan'a karşı iç sahada.

Hollanda Milli Takımı'nın tam kadrosu

Kaleciler: Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Robin Roefs (Sunderland), Mark Flekken (Bayer Leverkusen).

Defans oyuncuları: Denzel Dumfries (Real Madrid), Jeremie Frimpong (Liverpool), Lutsharel Geertruida (PSV), Jurriën Timber (Arsenal), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur), Nathan Aké (Fenerbahçe), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Jorrel Hato (Chelsea).

Orta saha oyuncuları: Ryan Gravenberch (Liverpool), Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah), Joey Veerman (Borussia Dortmund), Quinten Timber (Crystal Palace), Teun Koopmeiners (Juventus), Kenneth Taylor (Lazio), Justin Kluivert (Bournemouth), Gjivai Zechiël (Feyenoord).

Forvetler: Crysencio Summerville (Al-Hilal), Donyell Malen (AS Roma), Brian Brobbey (Sunderland), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Napoli), Ruben van Bommel (PSV).