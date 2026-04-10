Bu nedenlerden dolayı... Lewandowski, Barcelona'da takdir edilmediğini hissediyor

Polonyalı forvet Robert Lewandowski'nin Barcelona'daki geleceği karanlık bir döneme girdi; son haberlere göre oyuncu, gelecek sezon için başka seçenekleri değerlendirmeye başladı ve "Camp Nou"da kalmak artık onun birinci tercihi değil.

37 yaşındaki oyuncu, Barça'nın Şampiyonlar Ligi'nde Atlético Madrid'e 2-0 yenildiği son maçta ilk 11'de sahaya çıktı, ancak Alman teknik direktör Hansi Flick, savunma oyuncusu Pau Cubarsi'nin kırmızı kart görmesinin ardından onu oyundan aldı.

İspanyol "Cadena Ser" radyosuna göre, Lewandowski Katalan kulübün yönetimi tarafından takdir edilmediğini hissediyor. Sözleşmesinin yenilenmesi konusundaki gecikme ve uzun süren sessizlik, son zamanlarda ilk 11'de düzenli olarak forma giyememesinden duyduğu hoşnutsuzluğa ek olarak, onun şiddetli tepkisini uyandırdı.

Deneyimli forvetin masasında, ayrılmaya karar vermesi durumunda birkaç olası seçenek öne çıkıyor. Bunların başında İtalyan kulübü Milan geliyor, ayrıca Amerikan ve Suudi liglerinden de somut ilgi var.

Lewandowski'nin, yaz transfer dönemi başlamadan önce kaderini belirlemek üzere nihai kararını bu ayın sonunda veya en geç Mayıs başında vermesi bekleniyor.