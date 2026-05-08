"Bu konuda Dennis te Kloese gerçekten çok başarılı oldu"

FC Rijnmond'da Algemeen Dagblad gazetesi muhabiri Wessel Penning ile Dennis van Eersel, Dennis te Kloese'nin Feyenoord'daki performansına ilişkin nihai değerlendirme konusunda aynı fikirde değiller.

Penning, Te Kloese'nin Feyenoord'un genel müdürü olarak ne kadar değerli olduğunu sorguladı. Van Eersel ise "Sen bu konuyu çabucak geçiştiriyorsun: O işini iyi yaptı" diyor. "Bence bu konuda ona haksızlık ediyorsun."

RTV Rijnmond radyo yorumcusu, bu konuda Te Kloese'nin gelmesinden önceki Feyenoord'un durumuna ve onun Rotterdam kulübünü nasıl bıraktığına bakıyor. Buna dayanarak Te Kloese'nin iyi iş çıkardığını düşünüyor. Penning ise buna katılmıyor. “Feyenoord'daki dönüşüm elbette Frank Arnesen döneminde gerçekleşti.”

“Sonra Te Kloese geldi ve o da bunun üzerine inşa edebildi,” diye devam ediyor gazeteci, Te Kloese’nin teknik direktör olarak değerini de görüyor. “Ama o gelmeden önce de bir rota değişikliği vardı.”

İki gazeteci daha sonra birbirleriyle aynı fikirde olamıyor. “İyi giden şeylerde ‘Evet, ama bu o kişinin eseri değildi’ demek kolay, oysa ters giden her şeyin hesabı sadece ona yazılıyor,” diyor Van Eersel. Ona göre Te Kloese rakamlara göre değerlendirilmeli. “Ve bu alanda gerçekten çok iyi iş çıkardı.”

Ardından sunucu Bart Nolles, 51 yaşındaki Feyenoord yöneticisinin halefini soruyor. Robert Eenhoorn'un adı sıkça geçiyor. “Geçmişte de bu gerçekleşmemişti. Şimdi de aynı şeyin olabileceğine dair söylentiler duyuyorum, çünkü boşuna başka adaylar da yok değil,” diyor Van Eersel, ki kendisi öncelikle bir teknik direktörün tanıtılmasını bekliyor.

Teknik direktör arayışında en çok adı geçen isimler Dévy Rigaux ve Oliver Rugnert. Bu iki yabancı yönetici, Feyenoord tarihinde daha önce görülmemiş bir durum. Van Eersel, “Rigaux’nun gelmesi en olası senaryo olur” diyor.