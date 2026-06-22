"Bu, Jordi Cruijff'in Ajax'taki ilk başarısızlığı."

Valentijn Driessen’e göre, Oscar García’nın Ajax’tan ayrılması, teknik direktör Jordi Cruijff için bir yenilgidir. Mike Verweij ise De Telegraaf’ın Kick-Off köşesinde Amsterdam kulübünün yöneticisine karşı çok daha ılımlı bir tavır sergiliyor.

García, geçen yaz Jong Ajax'ın teknik direktörü olarak atanmıştı. Fred Grim'in görevden alınmasının ardından İspanyol teknik direktör A takıma geçti, ancak bu görevde tam anlamıyla başarılı olamadı. Play-off'lar yoluyla Conference League'e katılma hakkı kazanıldı; finalde FC Utrecht'i penaltı atışlarında mağlup ederek bu başarıya ulaşıldı.

Ajax, Pazar günü, 2027 ortasına kadar süren bir sözleşmesi olmasına rağmen García’nın kulüpten ayrılacağını duyurdu. “Oscar, Jong Ajax’a zor bir dönemde katıldı. Kısa süre sonra ona Ajax 1’de ihtiyacımız oldu ve bu da kolay bir durum değildi. Çabaları için kendisine minnettarız ve elbette kariyerinin devamında başarılar diledik.”

“Jordi Cruijff onu Jong Ajax’a yerleştirdi. Orada kalsaydı, bu oldukça başarılı bir deneyim olabilirdi,” diyen Verweij, bir gün sonra Ajax’ın teknik direktörle işbirliğini sonlandırma kararını analiz ediyor. “Oyuncular onu gerçekten iyi bir teknik direktör olarak görüyordu. García, A takımda adeta aslanların arasına atıldı. Ve bu iş iyi gitmedi.”

Driessen ise ayrılan teknik direktör hakkında oldukça sert bir yargıda bulunuyor. “Bu, Jordi Cruijff’in ilk başarısızlığı. Mike ilk basın toplantısında şöyle demişti: ‘Fred Grim ile işler yolunda gitmezse García’yı görevden alması beni şaşırtmaz.’”

“Cruijff bunu aklının bir köşesinde tutuyordu. Ancak her ikisinde de işler yolunda gitmedi. Jong Ajax’ta gitmedi, çünkü García oradan çabucak ayrıldı. A takımda da gitmedi,” diyen Driessen, İspanyol teknik direktörün Ajax’a hiçbir katkı sağlamadığını düşünüyor.

Verweij’e göre Cruijff, Ajax’ta “büyük bir şok yaşadı”. “Her şeyden önce kadronun kalitesinden. Ama aynı zamanda A Takım’ı çevreleyen tüm organizasyon ve profesyonellikten de. Ayrıca, işler Grim ile ters giderse onun yerini alabilecek kimsenin kulüpte bulunmaması gerçeği de onu şok etti.”

Ajax sonunda García’nın sezonu A takımda tamamlamasına karar verdi. “O zaman durumun düzeleceğini umarsınız, ama bu olmadı. Bu açıdan, Ajax’ta herkesin beklediği gibi sonuçlanmadığı konusunda Valentijn’e katılıyorum. Yani Cruijff bu işi iyi yapamadı,” diyor Verweij.