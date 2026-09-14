"Bence Max, son geçtiğimiz altı ayda kulüp içinde kendini daha fazla açtı. Hepimiz - Karl-Heinz ve ben, elbette Herbert Hainer da - artık daha önce olduğundan çok daha iyi şekilde her şey hakkında bilgilendirildik" dedi Hoeneß, pazartesi akşamı FC Bayern basketbol şubesinin 80. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen bir galada. Hoeneß, tıpkı başkan Herbert Hainer ve Karl-Heinz Rummenigge gibi Münih ekibinin güçlü denetim kurulunda yer alıyor.

Hoeneß'e göre son aylardaki bu olumlu gelişmelerden önce Eberl, FC Bayern'de "biraz kendi halinde bir hayat sürüyordu. Bu hoşumuza gitmedi. Ama bunu kökten değiştirdi. Bu konuda müthiş iş çıkardı."

Hoeneß, mayıs sonunda VfB Stuttgart'a karşı oynanan DFB-Pokal finalinden hemen önce de Eberl hakkında eleştirel ifadeler kullanmıştı. O dönemde Spiegel'e verdiği röportajda, çalışmalarıyla ilgili "şüpheler" olduğunu, yeni sözleşme şansının ise yalnızca "yüzde 60'a 40" olduğunu söylemişti. Ancak Hoeneß, temmuz sonunda Tegernsee'deki hazırlık kampında Eberl'in sözleşme uzatma ihtimalinin "yüzde 100"e çıktığını vurgulamıştı.

Uli Hoeneß, FC Bayern'in yaz transferleri nedeniyle Max Eberl'i övdü

Hoeneß, şimdi açıkladığı üzere bu sözleri nedeniyle kulüp içinde "yeterince tepki" aldığını söyledi: "Ama o gün yüzde 80 deseydim, daha da fazla tepki olurdu. O yüzden bu, iki kötü seçenek arasında verilmiş bir cevaptı."

Hoeneß, Eberl'in itibarındaki hızlı yükselişin nedeni olarak sözde daha iyi iletişim politikasının yanı sıra yaz transferlerinin erkenden sonuçlandırılmasını da gösterdi. "Oyuncuları mümkün olduğunca erken transfer etme önerimizi, çünkü Dünya Kupası'ndan sonra muhtemelen daha pahalı olacaklardı, yüzde 100 uyguladı" diyerek Eberl'i övdü Hoeneß. Nathaniel Brown ve Ismael Saibari, temmuz başında 50'şer milyon karşılığında Münih'e transfer oldu.

"Ayrıca önceden belirlediğimiz bütçenin de - yaklaşık 50 milyona kadar yatırım yapmak istiyorduk - altında kalındı. Bence sadece 30 milyon yatırım yaptık, çünkü satışlardan neredeyse 70 milyon geldi. Yani burada iyi iş çıkarıldı" değerlendirmesinde bulundu Hoeneß.