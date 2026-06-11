"Bu Dünya Kupası'nı izleyen herkes ırkçıdır!"

Nordin Blessing, ABD'de düzenlenen Dünya Kupası hakkında yaptığı sert açıklamalarla tartışma yarattı. FunX radyosu DJ'i, bir radyo programında, turnuvayı takip etmenin, etkinliğin etrafındaki toplumsal ve siyasi meselelerden ayrı düşünülemeyeceğini savundu.

Yayın sırasında Blessing, hemen dikkat çekici bir iddiayla başlıyor. "Bu Dünya Kupası'nı izleyeceksen ırkçısın," diyor. Böylece sunucu, turnuva hakkındaki argümanının tonunu hemen belirliyor.

"Bir süre önce Katar'da Dünya Kupası vardı. Orada stadyumların inşası sırasında binlerce insan hayatını kaybetti," diyor DJ.

Ardından ABD'deki duruma odaklanıyor. “Peki şu anda Amerika'da neler oluyor? Somalili hakem ülkeye alınmıyor. Iraklı bir oyuncu gümrükte yedi saat boyunca sorguya çekiliyor,” diyor Blessing.

İran milli takımının durumu da gündeme geliyor. “İran milli takımı, maç yapabilecekleri gün Amerika’da futbol oynayabiliyor, ancak ülkede kalamıyorlar!” diyor. İranlı oyuncular maçlardan sonra hemen ülkeden ayrılmak zorunda kalıyor ve Meksika’da kalıyorlar.

“Ayrıca vize alamadıkları için ülkeye giremeyen çok sayıda taraftar da var,” diye ekliyor. Örneğin Fildişi Sahili, Amerikan yönetiminin sert bir önlemi nedeniyle büyük ölçüde kendi ülkesinden gelen taraftarlar olmadan idare etmek zorunda kalıyor.

FunX sunucusu, bu tür gelişmelerin, ona göre sık sık dile getirilen değerlerle bağdaşmasının zor olduğunu düşünüyor. “Biz burada hep şunu söylüyoruz: ‘İnsanlık, biraz insanlık, insanlık şunu, insanlık bunu.’ Ama sonuçta, on bir adam bir topun peşine düştüğünde, hepsini bir kenara atıyoruz.”

Blessing, konuşmasını kendisine ve diğer futbol severlere yönelik eleştirel bir bakışla bitiriyor. “Ben de dahil! O zaman senin ne tür bir ahlaki pusulan var ki?” diye yüksek sesle soruyor.