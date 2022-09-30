'Bu delilik!' - Haaland, 'futbol delisi' Guardiola'nın kahin olduğunu ima etti

Erling Haaland, Pep Guardiola'nın Manchester City maçlarında ne olacağını tahmin etme biçimini övdü.

Yeni menajeri ile 10 maça çıktı

Bu maçlarda 14 gol attı

Guardiola'nın sihirli tahminlerde bulunduğunu iddia ediyor

NE OLDU? Haaland, bu sezon Guardiola ile çalışarak oldukça iyi bir izlenim bıraktı. Süperstar forvet, korkunç derecede doğru tahminler yapma becerisinden bahsederken Katalan menajerin futbol bağımlılığını ortaya çıkardı.

NE SÖYLEDİ? "Örneğin, bir maçtan bir gün önce bize ne olacağını söylüyor ve ertesi gün tam olarak bu oluyor" diyen Haaland, Sky Sports'a verdiği bir röportajda Guardiola hakkında şunları söyledi: "Bu çılgınca! Bazen bunun nasıl mümkün olduğunu anlamıyorum. Futbol söz konusu olduğunda çıldırıyor; buna bir futbol delisi diyebilirsin!"

BÜYÜK RESİM: Guardiola, City için pek çok galibiyet bekliyor olmalı. Ligin zirvesinde olmamalarına rağmen, iki kulvarda dokuz maçın ardından Premier Lig veya Şampiyonlar Ligi'nde henüz yenilmediler.

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Getty Images

Getty Images

HAALAND İÇİN NE VAR? 22 yaşındaki oyuncu, Pazar öğleden sonra City'nin Manchester United'ı ağırladığı maçta ilk derbi heyecanını yaşayacak. Arsenal Cumartesi günü Tottenham'ı yenemezse, son şampiyon Etihad'daki galibiyetle ligin zirvesine yerleşecek.