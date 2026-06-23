Bu daha önemli... Ronaldo'nun tarihi başarılarının ardından yaptığı ilk yorum

Portekiz Milli Takımı kaptanı Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası’nda önemli rekorlar kırmasının ardından mutluluğunu dile getirdi, ancak “En önemlisi takım çalışması ve üç puanı almaktır” diye vurguladı.

Ronaldo, Salı akşamı Özbekistan kalesine iki gol atarak Portekiz milli takımını turnuvanın 11. Grubu'ndaki ikinci tur maçında 5-0'lık ezici bir galibiyete taşıdı.

Bu iki gol, Ronaldo için tarihe geçmesini sağladı; zira o, 6 farklı Dünya Kupası turnuvasında gol atan ilk oyuncu oldu, aynı zamanda turnuvada Portekiz'in tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını kazandı ve Dünya Kupası'nda gol atan dünyanın en yaşlı ikinci oyuncusu oldu.

Bu tarihi başarıların ardından hisleri sorulan Ronaldo, “Çok mutluyum, ancak asıl önemli olan takım çalışması ve üç puanı almaktır” dedi ve takımın şu anda grup aşamasının son turunda Kolombiya ile oynanacak bir sonraki maçı düşündüğünü belirtti.

Maçın ardından “beIN Sports” kanalında yayınlanan açıklamalarında ise “Geçtiğimiz günlerde çok çalıştık ve gelişme kaydettik” diye ekledi.

Suudi Al-Nassr'ın yıldızı sözlerine şöyle devam etti: “Her zaman benden bahsediyorsunuz, ancak ben Portekiz milli takımına hizmet etmeye çalışıyorum. Önemli bir aşamada olduğumuzun farkındayım ve başardıklarımızdan dolayı mutluyuz.”

2026 Dünya Kupası’nda daha fazla gol atma isteği olup olmadığı sorulduğunda ise, “Evet, gol atmak istiyorum ve elbette kendi çalışmama ve takımın çalışmasına güveniyorum” diye yanıt verdi.

Ayrıca okuyun:

Video: Ronaldo’nun golü sayesinde… 2026 Dünya Kupası’nda tarihi bir olay yaşandı

Videoyla: Messi’nin rekorunu kırdı… Ronaldo, 6 Dünya Kupası’nda gol atan ilk oyuncu oldu Afrikalı bir yıldız onu geride bıraktı… Ronaldo, efsanevi bir rakamla tarihe adını yazmaya devam ediyor