Bu, Cambuur ile Eredivisie'ye yükselen Henk de Jong'un halefi olacak

Leeuwarder Courant gazetesi Perşembe günü, Johan Plat'ın VriendenLoterij Eredivisie'de SC Cambuur'un baş antrenörü olacağını bildirdi.

Voetbal International da 39 yaşındaki teknik direktörün, yardımcı antrenör olarak görevine devam edecek olan Henk de Jong'un yerini alacağını doğruladı.

Plat, Leeuwarden'da iki yıllık sözleşme imzalayacak. En son İspanya'nın ikinci ligindeki CD Castellón'da görev yapıyordu.

Orada Plat, önce Dick Schreuder'in yardımcısı, ardından da halefi olarak görev yaptı. Schreuder şu anda NEC Nijmegen'de başarılı bir performans sergiliyor.

Oyuncu olarak Plat, FC Volendam, FC Zwolle, FC Dordrecht, FC Oss, Telstar, Hansa Rostock ve Roda JC takımlarında forma giydi.

Baş antrenör olarak Volendamlı teknik adam, VV Katwijk, Jong FC Volendam ve Castellón takımlarını çalıştırdı. Eylül 2025'ten bu yana Plat, profesyonel futbolda işsizdi.

De Jong'un yönetimindeki Cambuur, şu anda Keuken Kampioen Divisie'de ikinci sırada yer alıyor ve üst lige yükselmeyi garantiledi. Deneyimli teknik direktör, önümüzdeki yazın bir adım geri atma zamanının geldiğini hissediyor.