"Bu bir zayıflık": Mourinho'dan Guardiola'ya sert eleştiri

José Mourinho emekliliği hayal bile edemiyor ve 70'li yaşlarında da hâlâ teknik direktörlük yapabileceğine inanıyor.

"The Sun" gazetesine göre, sıra dışı teknik direktör, çarpıcı açıklamaları sırasında eski rakibi Pep Guardiola'ya sert bir eleştiri yöneltti.

63 yaşındaki Mourinho, bu yaz ikinci dönemi için Real Madrid'e döndü ve üç yıllık bir sözleşme imzaladı.

Ancak Portekizli, Netflix'teki yeni belgesel filminde dağarcığında hâlâ çok fazla enerji bulunduğunu ortaya koydu.

José Mourinho, belgeselde şunları söyledi: "Futbolu bırakacağım anı hayal bile edemiyorum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "On yıl daha diyorum ama belki 10'dan fazla. Bu çok keyifli bir şey. Keyifliydi, keyifli ve her zaman keyifli olacak."

Şöyle devam etti: "Daha fazla kupa kazanmak istiyorum. Yeni kupalar kazanmak istiyorum. Kupa kazanmayı tekrarlamak istiyorum. Bunu daha önce gitmediğim yerlerde yapmak istiyorum. Bunu daha önce gittiğim yerlerde yapmak istiyorum."

Mourinho ekledi: "Benim dünyam, 50 bin ya da 90 bin taraftarla bir futbol sahasında yürümek. 100 binim de oldu. İşte benim dünyam bu."

Ve şunları ilave etti: "Futbol olmadan içimde hiçbir şey tamamlanmış değil. Ama bunun bir takıntı olduğunu düşünmüyorum. Bunu bir takıntı olarak hissetmiyorum."

"Special One" şöyle konuştu: "Belli bir seviyeye ulaştığında, sonsuza dek orada kalmak istersin."

Mourinho, 2000 yılında Benfica'nın başına getirildiğinden bu yana teknik direktörlük görevini yürütüyor.

"Sıra dışı teknik direktör"in yeni belgesel filmi, o günden bu yana kariyerini konu alıyor; bu döneme 2010'dan 2013'e kadar Real Madrid'de geçirdiği fırtınalı üç yıl da dahil.

Mourinho, o dönemde Barcelona'yı çalıştıran Guardiola ile defalarca karşı karşıya geldi.

Pep, 2012 yılında Barcelona'dan ayrıldıktan sonra futbola bir ara verdi, ardından Bayern Münih'in başına geçti ve şimdi de Manchester City'den ayrılmasının ardından herhangi bir kulüple bağı bulunmuyor.

Ancak Mourinho, aynı şeyi asla yapmayacağına dair söz verdi; çünkü teknik direktörlüğe ara vermek bir zayıflık işareti olurdu.

Şöyle dedi: "Bazı adamların uzun bir tatile ihtiyacı oluyor; bundan nefret ediyorum. Bu kelimeden nefret ediyorum. Benim için tatil, zayıflık demek. Bana tatilden bahsetme."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Ben asla dinlenmeye ihtiyaç duymuyorum. Allah karar verdiğinde dinleneceğim."