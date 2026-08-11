Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), video yardımcı hakem teknolojisi (VAR) ortaya çıktığından bu yana beraberinde getirdiği süregelen tartışmalara son verme girişiminde bulunmaya karar vermiş görünüyor. Federasyon, teknolojinin müdahalesini gerektiren durumlar ile kararın saha hakeminin elinde kalması gereken durumları netleştirmeyi amaçlayan yeni bir projeyi duyurdu.

Marca gazetesinin öne çıkardığına göre UEFA, video teknolojisinin kullanımında şeffaflığı artırmak ve hakem kararlarının alınma mekanizmasını oyunculara, teknik direktörlere, gazetecilere ve taraftarlara açmak amacıyla eşi görülmemiş bir proje olarak nitelendirdiği "Clear Line" adlı yeni bir platformu açıkladı.

Proje, video teknolojisinin Avrupa futboluna girişinden yaklaşık 8 yıl sonra geliyor. Bu süre boyunca birçok maçta video hakemlerinin müdahale zamanlaması ve teknolojinin durması gereken sınırlar konusunda geniş çaplı tartışmalar yaşandı.

VAR'ın sırlarını ortaya koyan 150 durum

UEFA, "Clear Line" platformunun, video teknolojisinin kullanıldığı yaklaşık on yıl boyunca futbolda yaşanan durumlar arasından seçilen 150'den fazla gerçek durumu içerdiğini açıkladı.

Bu durumlar, VAR'ın müdahalesini yöneten kriterler konusunda herkese daha net bir tablo sunmak amacıyla, nasıl ele alındıklarını ayrıntılı biçimde açıklayan tanıtım kliplerine dönüştürüldü.

Proje, video teknolojisinin protokole göre müdahale edebileceği dört ana duruma dayanıyor: goller ve onlardan önce gelen durumlar, penaltı verilmesini gerektirebilecek ceza sahası olayları, doğrudan kırmızı kart durumları ile oyuncu kimliğinin yanlış belirlenmesi durumları.

UEFA bu örnekler aracılığıyla, video teknolojisinin müdahalesini gerektiren "açık ve bariz hata" ile saha hakeminin yetkileri dahilinde kalan ve yalnızca tartışmaya açık bir alan bulunduğu için değiştirilmemesi gereken takdir kararları arasındaki farkı netleştirmeyi amaçlıyor.

"Bu futbol, PlayStation değil"

UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, yeni projenin felsefesini, taraftarların aklını en çok meşgul eden büyük sorunun "VAR ne zaman müdahale etmeli?" olduğunu vurgulayarak özetledi.

Rosetti, amacın video teknolojisini maçtaki her küçük ayrıntıyı incelemeye yarayan bir araca dönüştürmek olmadığını belirterek, oyunun tekrar tekrar durdurulmasına yol açabilecek "mikroskobik" incelemelerden kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

İtalyan yetkili, net bir mesajla şunları ekledi: "Bu futbol, PlayStation değil."

Bu, UEFA'nın saha hakeminin temel rolünü korumak istediği; video teknolojisini ise tartışmaya açık her hakem kararını yeniden analiz etmek için bir araç olarak değil, büyük ve açık hataları düzeltmek için bir yöntem olarak kullanmak istediği anlamına geliyor.

2026 Dünya Kupası sonrası FIFA'ya bir mesaj mı?

UEFA'nın bu hamlesi, 2026 Dünya Kupası'nda video teknolojisinin kullanımına eşlik eden tartışmaların ardından, sistemin uygulanma biçimine yönelik eleştiriler ve bazı durumlarda teknolojinin müdahalesinin arttığına dair suçlamalar arasında dikkat çekici bir zamanlamada geliyor.

Buna karşılık UEFA, inceleme sürelerini azaltmaya, oyunun duraklamalarını sınırlamaya ve video teknolojisinin takdir kararlarında saha hakeminin yerini almasına izin vermemeye dayanan daha temkinli bir felsefe uygulamaya yöneliyor gibi görünüyor.

Böylece Avrupa Federasyonu, video teknolojisinin hakem için bir "güvenlik ağı" işlevi görmesini istiyor; maçtaki her pozisyonu yeniden değerlendirme yetkisine sahip, video odasındaki ikinci bir hakem olmasını değil.

Yeni yönergelerin, Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Konferans Ligi'ne kadar tüm UEFA organizasyonlarında 2026-2027 sezonundan itibaren uygulanmaya başlanması planlanıyor.

Avrupa Federasyonu, "Clear Line" platformunun, VAR'ın ne zaman müdahale etmesi ve kararın ne zaman saha hakemine bırakılması gerektiğini belirleyen kriterler konusunda herkese daha net bir anlayış sunarak taraftarların video teknolojisine olan güvenini yeniden kazanmaya yardımcı olacağına bel bağlıyor.