Bruno Pinheiro'dan Beşiktaş'a olumsuz yanıt: Konu kapandı

Sergen Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik patronu belirlemek için girişimlere başlayan Beşiktaş'ta Bruno Pinheiro ismi öne çıkmıştı.

Tarafların şartlarda anlaştığı ve Portekizli teknik adamın İstanbul'a davet edildiği yönünde çıkan haberlere Pinheiro'dan yalanlama geldi.

Ne söyledi?

Portekiz Primeira Liga'da Estoril'in evinde Famalicao'yla 2-2 berabere kaldığı maçın ardından basın toplantısı yapan Pinheiro, "Beşiktaş 2. başkanının yakın zamanda İstanbul'da olacağınız yönündeki açıklamalarını onaylıyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hayır, onaylamıyorum. Bu konu benim için kapandı, kulübüm yarın açıklama yapacak."

Beşiktaş ikinci başkanı Adnan Dalgakıran, Pinheiro'nun yakın zamanda İstanbul'a gelerek sözleşmeye imza atacağını açıklamıştı.

Dalgakıran, daha önce verdiği bir demeçte ise "genç, başarıya aç ve bilimsel yöntemlerle çalışan bir teknik direktör" getireceklerini belirtmişti.

"Artık menajerlerin restoran menüsü gibi listelerinden farklı bir konsepte geçeceğiz. Yurtta ve dünyada yetenekli genç futbolcuları bulup onlara yatırım yaparak, onları yetiştirerek güçlü kadro yapıları oluşturacağız."

"Sergen hocamızın ayrılmasından sonra genç, başarıya aç, bilimsel yöntemlerle çalışan bir teknik adamla anlaşacağız. Sadece teknik adam değişikliği ile ilgilenmiyoruz."

Diğer adaylar kim?

Pinheiro'nun ikna edilememesi halinde ibre Şenol Güneş'e dönebilir. Yönetim, başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeniden takımın başında görmek istediği deneyimli teknik adam konusunda uzlaşma sağlayamamıştı.

2015-19 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Güneş, takımı 2016 ve 2017 yıllarında iki kez Süper Lig şampiyonluğuna taşımıştı.

Adı Beşiktaş'la anılan isimler arasında Slaven Bilic, Okan Buruk ve kısa süre önce Karagümrük ile yollarını ayıran Francesco Farioli de yer alıyor.

Konuyla ilgili soruları yanıtlayna Okan Buruk, Beşiktaş'tan herhangi bir teklif almadığını ifade etmişti.

Öte yandan Beşiktaş'ın Norwich City'nin eski teknik direktörü Daniel Farke'ye teklif götürdüğü, ancak Alman çalıştırıcının siyah beyazlıları reddettiği öne sürülmüştü.

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