GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Lyon, Bruno Guimaraes için Newcastle'dan gelen 33.5 milyon sterlin'lik teklifi kabul etti.

24 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunu Arsenal de istiyordu. Dusan Vlahovic transferinde hüsrana uğrayan Londra ekibi, hedefindeki bir diğer oyuncuyu da elinden kaçırmış oldu.

Suudi sermayesi tarafından satın alındıktan sonra beklentileri yükselten Newcastle ise ara transfer hamlelerini sürdürüyor.

Newcastle bu ay Atletico Madrid'den Kieran Trippier ile Burnley'den Chris Wood'u kadrosuna katmak için 30 milyon sterlin'in üzerinde bir harcama yapmıştı.

Neler yaşandı?

Geçtiğimiz haftalarda adı sık sık Arsenal ile anılan Guimaraes için devreye giren Newcastle, Lyon'un kapısını cazip bir teklifle çaldı.

GOAL'e ulaşan bilgi; Lyon'un teklifi kabul ettiği yönünde. Transferin tamamlanması için artık sadece Guimaraes'in onayı gerekiyor.

Ocak 2020'de Atletico Paranaense'den Lyon'a transfer olan Guimaraes'in Fransız kulübüyle 2.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Guimaraes ne söyledi?

Brezilyalı oyuncu 24 Ocak'ta yaptığı açıklamayla transfer dedikodularının iyice artmasına neden olmuştu. Globo Esporte'ye konuşan Guimaraes, Fransa'da gelişiminin sekteye uğradığını söylemişti.

"Fransa'da bazen robot gibi oynuyoruz, örneğin kimse dripling yapmaya, ara pas atmaya çalışmıyor."

"Bu beni rahatsız ediyor, biraz sinir bozucu. Yetenekli oyuncuların topla oynaması, dripling yapması gerekir. Komple bir oyuna sahip olabilmek için bunları yapmalısınız."

"Lyon'daki hedefim şampiyonluk yaşamak. Avrupa Ligi'nde iyi gidiyoruz, orada sezona iyi başlamıştık. Ligue 1 ise zorlu geçiyor."

Newcastle'ın hedefinde başka kimler var?

GOAL, Newcastle'ın Sevilla ile savunma oyuncusu Diego Carlos için masaya oturduğu bilgisine ulaştı.

Ancak Sevilla'nın bonservis beklentisiyle Newcastle'ın önerdiği miktar arasında büyük bir uçurum bulunuyor. İspanyol kulübü, değerli oyuncularından birini sezon ortasında düşük bir bedelle bırakmak istemiyor.

Newcastle, Manchester United'dan Jesse Lingard'ı kiralamak için de girişimde bulunmuştu, fakat bu doğrultuda yapılan görüşmeler durma noktasına geldi.

Kırmızı Şeytanlar, Lingard'ın ara transfer takımdan ayrılmasına yeşil ışık yakmıştı. Newcastle, Lingard'ın maaşını karşılamayı ve Manchester United'a kiralama bedeli ödemeyi kabul etti, fakat ortaya farklı bir pürüz çıktı. United, sözleşmeye Newcastle'ın ligde kalması halinde devreye girecek bir bonus koydurmak istiyor.

Önümüzdeki günlerde bir anlaşma sağlanamaması halinde, 29 yaşındaki oyuncu sezonu Manchester United'da tamamlayacak. Lingard'ın kontratı sezon sonunda sona eriyor.

Newcastle, savunma oyuncusu Robin Gosens için Atalanta'yla da temasa geçmişti, ancak kariyerini İtalya'da sürdürmek isteyen oyuncu Inter'e daha yakın.

Habere katkıda bulunan isimler: Nizaar Kinsella, Charlotte Duncker, Marcelo Hazan, Raisa Simplicio & Thiago Fernandes

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