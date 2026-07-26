Newcastle teknik direktörü Eddie Howe, oyuncusu Bruno Guimaraes'in Arsenal'e transfer olmak için kulüpten ayrılık talep etmeyeceğine ve İsveçli Alexander Isak'ın geçen yaz Liverpool'a giden tartışmalı ayrılık senaryosunu tekrarlamayacağına güveniyor.

"Telegraph" gazetesinin aktardığına göre Howe, gelecek eylül ayında Guimaraes'in Newcastle'da kalacağını garanti edemeyeceğini itiraf etti, ancak kaptanının kişiliğini güçlü bir şekilde savundu ve Brezilyalı milli oyuncunun planlandığı gibi gelecek hafta antrenmanlara döneceğinde ısrar etti.

Newcastle'ın Guimaraes'e biçtiği değer ile Arsenal'in 28 yaşındaki oyuncu için ödemeye hazır olduğunu belirttiği rakam arasındaki devasa uçurum göz önüne alındığında, Newcastle'da Brezilyalı kaptanın Londra kulübüne katılmasının tek yolunun, tıpkı Isak'ın 12 ay önce yaptığı gibi kulübüne isyan etmesi olduğu düşünülüyor.

Newcastle kulübü Guimaraes'in değerini 100 milyon sterlin olarak belirlerken, Arsenal aracılar üzerinden bonuslar dahil yaklaşık 60 milyon sterlin ödemeye hazır olduğunu belirtti.

Isak, Newcastle'ın geçen sezona hazırlık turnesi için Asya'ya gitmemiş, ardından kulübe isyan ederek antrenmanlara çıkmayı ve oynamayı reddetmiş, sonunda Newcastle transfer döneminin son gününde onu 128 milyon sterlinlik İngiltere rekoru bedelle Liverpool'a satmayı kabul etmişti.

Bu sefer Guimaraes ile aynı durumun tekrarlanmasından korkup korkmadığı sorusuna Howe şu yanıtı verdi: "Onunla konuştum, harika bir insan. Dünya Kupası öncesinde, sırasında ve sonrasında çok iyi görüşmeler yaptık. Konuştuklarımızın sır olarak kalması gerektiği açık, ama o harika bir oyuncu ve harika bir insan."

Şunları ekledi: "Bakın, Bruno ile ne olacağını bilmiyorum. Bunu tahmin etmek başkalarına kalmış, üstelik onunla ilgili benim taraf olmadığım tartışmalar da yürütüyorlar. Mevcut durumu daha önce yaşananla karşılaştırmanın adil olduğunu düşünmüyorum. Bu konuya ayrı olarak bakılmalı."

Sözlerini sürdürdü: "Bruno bizim takım kaptanımız. Birlikte çalıştığımız süre boyunca harika bir oyuncu ve harika bir insan oldu. Onu çok sevdiğimizi söylerken kulüpteki herkes adına konuşuyorum ve elbette herkes onun kalmasını istiyor."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Plan, Dünya Kupası nedeniyle uzatılmış bir izin aldığı için 31 temmuzda dönmesi yönünde; şu anda ailesiyle birlikte tatilin tadını çıkarıyor. Bruno'nun bizimle antrenmana dönmesine engel bir durum yok."