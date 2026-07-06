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Bruno Fernandes üzüntüyle: Takımların bize saygı duymasını sağlayacak bir yol bulmalıyız

Portekiz - İspanya
Portekiz
İspanya
Dünya Kupası
B. Fernandes
Portekiz
İspanya
ABD

Manchester United'ın yıldız oyuncusunda hayal kırıklığı hakim

Manchester United’ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, Pazartesi akşamı turnuvanın son 16 turunda İspanya’ya 1-0 yenilerek 2026 Dünya Kupası’ndan elenen milli takımının durumuna ilişkin hayal kırıklığını dile getirdi.

Maçın tek golü 90+1. dakikada Mikel Merino tarafından atıldı. İspanya, ABD ile Belçika arasındaki maçın galibini bekliyor.

Bruno Fernandes, maç sonrası basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu üzücü bir an. Tek hedefimiz Dünya Kupası'nı kazanmaktı. Ne yazık ki, en iyi formumuzda değildik."

"Foot Mercato" ağının aktardığına göre şunları ekledi: "İlk yarıda üstün oynadık, ancak ikinci yarıda aynı hataları tekrarladık. Topu rakibe kaptırdık. Bu olduğunda gol yiyoruz."

Şöyle devam etti: “İspanya övgüyü hak ediyor; harika oyuncuları var. Genel sonuç olumlu değil; finale kalamadık. Beklentilerimiz çok yüksekti.”

Dünya Kupası
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Sözlerini şöyle tamamladı: “Bu kadro, Dünya Kupası’nı kazanacak potansiyele sahipti. Kendimiz olmalıyız ve diğer takımların bize daha fazla saygı duymasını sağlayacak bir yol bulmaya çalışmalıyız.”

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