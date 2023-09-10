Manchester United'ın orta saha oyuncusu Bruno Fernandes, takımın yeni golcüsü Rasmus Hojlund ile sahada güçlü bir ortaklık kurmak istiyor.

Hojlund, Manchester United'da ilk maçına geçen hafta çıktı

Fernandes ona başarılı olması için yardımcı olmak istiyor

Kaptan sahada Hojlund'a yardım etme sözü verdi

NE OLDU? Rasmus Hojlund, Atalanta'dan Manchester United'a 75 milyon euro'luk hamlesinin ardından yeni takımıyla ilk maçına Arsenal karşısında çıktı ve 3-1 mağlup oldular. Manchester United taraftarları, Danimarkalı golcünün sahada iyi verim vermesini umuyor ve Bruno Fernandes bunun gerçekleşmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

NE SÖYLENDİ? Bruno Fernandes, Hojlund'a ve takımdaki diğer hücumculara arkalarındaki herkesin görevinin onlara hizmet etmek olduğunu söylemiş. F365'in haberine göre Manchester United kaptanı, Hojlund hakkında şunları dile getirdi: "O her zaman herkesle iletişim kurmaya çalışan biri, şu ana kadar gözlemlediğim kadarıyla çalışkan ve kadroda olmaya istekli bir oyuncu. En kısa sürede formuna kavuşup bize güç katacağını ve çok sayıda gol atacağını düşünüyorum. Onunla sahada güçlü bir bağ kurmak istiyorum, aynı zamanda hücumdaki diğer oyuncularla da. Onlara benim ve arkalarındaki herkesin görevinin onlara hizmet etmek olduğunu söyledim."

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HOJLUND İÇİN SIRADA NE VAR? Takımın yeni golcüsü Hojlund, Danimarka milli takımına döndü ve EURO 2024 elemeleri kapsamında 10 Eylül'de Finlandinya ile karşı karşıya gelecekler.