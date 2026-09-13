Bugün pazar günü Old Trafford Stadı'nda Premier Lig'in dördüncü haftası kapsamında oynanan Manchester derbisi, maçın erken dakikalarında heyecanlı bir olaya sahne oldu. Manchester City oyuncusu Phil Foden, Manchester United'ın Portekizli kaptanı Bruno Fernandes'e tekme atmasının ardından doğrudan kırmızı kart gördü.

Olay 23. dakikada yaşandı. Bruno Fernandes ile Foden arasında bir mücadele meydana geldi, ardından Foden yere düştü ancak ayağıyla United kaptanına bir tekme attı. Hakem Michael Oliver bunu doğrudan oyundan atılmayı gerektiren bir ihlal olarak değerlendirdi.

Michael Oliver, Foden'in yüzüne kırmızı kartı çıkarmakta tereddüt etmedi. Böylece Manchester City, 23. dakikadan itibaren Manchester derbisini on kişiyle tamamlamak zorunda kaldı. Bu durum, derbinin çok erken bir anında en önemli hücum unsurlarından birini kaybeden takım için ağır bir darbe oldu.

Foden'in kırmızı kart görmesi kararı, Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca'nın kenardan itiraz etmesine yol açtı. Teknik direktör hakemin kararına öfkesini gösterdi ancak kırmızı kartın ardından kadrosunda herhangi bir değişiklik yapmadı ve ilk yarının sonuna kadar sahadaki oyuncularını korumayı tercih etti.

Manchester City, bu maç öncesinde 9 puanla ikinci sırada yer alıyor ve tam puanla (12 puan) lider olan Arsenal'in gerisinde bulunuyor. Manchester United ise 4 puanla on üçüncü sırada.

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