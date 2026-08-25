Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes, Profesyonel Futbolcular Birliği'nin 2025-2026 sezonu Yılın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

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Bruno'nun ödülü kazanması, oyuncuların oylamasına dayandı ve ödülünü bugün Profesyonel Futbolcular Birliği'nin yıllık töreni sırasında aldı.

Fernandes, 5 oyuncuyu geride bıraktı. Manchester City'yi Erling Haaland ve Rayan Cherki ikilisi temsil ederken, listede en fazla temsil hakkını Arsenal elde etti; nitekim son ödül listesinde üç oyuncusu yer aldı: defans oyuncusu Gabriel Magalhaes, kaleci David Raya ve orta saha oyuncusu Declan Rice.

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Hatırlatmak gerekirse, Bruno Fernandes, İngiltere Premier Lig'in resmi birliğinin ve İngiltere Futbol Yazarları Birliği'nin en iyi oyuncu ödülünü de kazanmayı başarmıştı.



