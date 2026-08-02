Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Hırvat Marcelo Brozovic'in ayrılığının etkilerini henüz atlatamamışken, kulübün en dikkat çekici oyuncularından birini Avrupa'ya transferle ilişkilendiren yeni haberler, yeni sezonun başlangıcı öncesindeki bu hassas dönemde gündeme geldi.

Taraftarlar, Brozovic'in kaybının ardından orta sahanın takviye edilmesini beklerken, transfer piyasasında Brezilyalı Angelo Gabriel'in adı öne çıktı; takımın son aylarda değerini kanıtlayan bir başka oyuncusunu daha kaybetme endişesi bu gelişmelere eşlik ediyor.

"Asharq Al-Awsat" gazetesine göre, Brezilyalı Angelo Gabriel, Türk kulübü Beşiktaş'ın kendisiyle anlaşmaya yönelik gösterdiği ilgiye rağmen, mevcut yaz transfer döneminde satılık listesinde yer almıyor. Bunun nedeni, Al Nassr'ın oyuncunun hizmetlerine olan ihtiyacının yanı sıra, mali denetim sonucu kulübe uygulanan kısıtlamaların sürmesi ve yeni transferler yapabilmek için gerekli onayı henüz alamamış olması.

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Gazete, Al Nassr yönetiminin, birçok transferi tamamlamak için yeşil ışığı almaya hazırlanırken men dosyasını kapatmak ve oyuncu tescili üzerindeki kısıtlamaları kaldırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ekledi. Bu transferlerin başında Portekizli orta saha oyuncusu Samu Costa ile anlaşma geliyor; ayrıca Abdulrahman Ghareeb'in sözleşme yenileme işlemlerinin de takımın hazırlık kampının bitiminden ve Riyad'a dönüşünden önce tamamlanması hedefleniyor.

Al Nassr'ın Angelo konusundaki ısrarının yalnızca şu an için yerinin doldurulmasının zorluğuyla değil, aynı zamanda oyuncunun son dönemde sergilediği performansla da ilgili olduğu görülüyor. Zira Angelo, kendisini sahanın orta bölgesinde yeni bir mevkide değerlendiren Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un en dikkat çekici keşiflerinden birine dönüştü ve bambaşka bir görüntü çizdi.

Kanat mevkisinde oynatıldığı için yedek kulübesine mahkûm kaldıktan sonra, kendisini takımın en önemli unsurlarından biri haline getiren dikkat çekici performanslar ortaya koymayı başardı; bu da kulübün şu an için ondan vazgeçme fikrini reddetmesini açıklıyor.