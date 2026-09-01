Como, Brian Brobbey'i Sunderland'dan transfer etmeye çalıştı ancak mevcut kulübü 24 yaşındaki santrforun ayrılmasına izin vermek istemiyor. Voetbal International bunu duyurdu.

Brobbey, Premier League'deki ilk sezonunda güçlü bir performans sergiledi ve geçen yaz düzenlenen Dünya Kupası'nda büyük etki yarattı.

Como, Brobbey'i uzun süredir transfer listesinde tutuyor. Teknik direktör Cesc Fàbregas'ın eski Ajaxlı oyuncuyu çok beğendiği belirtiliyor.

Sunderland için Brobbey'nin ayrılığı kesinlikle gündemde değil ve The Black Cats, golcüyü ne pahasına olursa olsun takımda tutmak istiyor.

Brobbey, bu sezon da teknik direktör Régis Le Bris'in hücum hattının ucundaki ilk tercihi konumunda. Le Bris, Amsterdam doğumlu oyuncuyu Sunderland için son derece önemli bir futbolcu olarak görüyor.

Brobbey bu sezon Fulham (1-0 galibiyet) ve Ipswich Town (2-1 mağlubiyet) maçlarında iki kez forma giydi. 16 kez milli olan oyuncu, bu karşılaşmalarda gol atamadı.

Brobbey'nin Sunderland ile sözleşmesi 2029 yılının ortasına kadar devam ediyor.