Brobbey, Ajax'ın şu anki durumu hakkındaki düşüncelerini son derece dürüstçe dile getiriyor

Voetbal International dergisine verdiği kapsamlı röportajdan anlaşıldığı üzere, Brian Brobbey Ajax'ı hâlâ yakından takip ediyor. Sunderland'ın forveti, eski kulübünün hayal kırıklığı yaratan bir yıl geçirdiğini biliyor; oysa kendisi Premier League'de başarılı bir ilk sezon geçirdi.

Brobbey, geçen sezon Ajax tarafından 20 milyon euroya satılmıştı ve forvetin ayrılışı bir hayli gürültü koparmıştı. Buna rağmen, Amsterdam kulübüne olan sevgisi hiç azalmadı. "Hayır, hayır, kesinlikle değil, Ajax her zaman kalbimde olacak. Hala tüm maçları iPad'imden izlemeye çalışıyorum. Kolay bir sezon olmadı, dürüst olmak gerekirse Ajax'ı bu halde görmek hoş değil. Can sıkıcı, can sıkıcı, evet."

Vriendenloterij Eredivisie'de beşinci sırada yer almasına ve sadece Conference League ön eleme turuna katılma hakkı kazanmasına rağmen, Brobbey Ajax'ın tekrar düzeleceğine inanıyor. ''Yeni bir teknik direktör (Jordi Cruijff, ed.) getirdiler ve yeni bir antrenör de gelecek, haberlerde gördüm. Yani umarım her şey yoluna girer, evet.''

Brobbey, Ajax'taki son yılında sadece yedi gol attı. "Çok fazla gol değildi, ama topu tutmak ve takıma yardım etmek gibi diğer şeyler iyi gitti. Farioli, her zaman devam etmem gerektiğini ve onun gözünde çok önemli olduğumu söyledi. O yıldan, her zaman devam etmem gerektiğini öğrendim. Çünkü o beni her zaman sahaya sürdü."

"Ajax'ta umduğum gibi bir sezon olmadı, ama o beni önemli buldu ve takım için yaptıklarımı gördü. Yani aslında geriye dönüp baktığımda olumlu bir sezon oldu," dedi Brobbey, Sunderland ile sezonun son gününde sürpriz bir şekilde Avrupa Ligi'ne katılma biletini almayı başardı.

"Aslında Ajax'ın da Avrupa Ligi'ne kalmasını ummuştum, böylece belki onlarla oynayabilirdik. Johan Cruijff Arena'ya tekrar gelmek güzel olurdu, ama ne yazık ki olmadı," dedi İngiltere'de forma giyen Hollandalı forvet.

Brobbey için öncelikli hedef, Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası. Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, forveti yaklaşan finallere katılacak 26 kişilik kadroya dahil etti.