Britanya: FIFA'nın planları çöküşe doğru gidiyor

İngiltere Maliye Bakanı John Healey, cuma günü yaptığı açıklamada, Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA'nın Dünya Kupası'na bağlı bir hisseyi özel sektör yatırımcılarına satma planlarına karşı yürütülen muhalefetin öncülüğünde İngiliz ve Avrupa futbol otoritelerinin oynadığı rolden gurur duyduğunu belirtti; bu öneriyi artık çökmenin eşiğinde gördüğünü söyledi.

"Reuters" ajansına göre Healey, gazetecilere şunları söyledi: "FIFA'nın planlarının dağıldığını düşünüyorum ve İngiltere Futbol Federasyonu ile Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA'nın Dünya Kupası'nı satma fikrine karşı kampanyaya öncülük etmiş olmasından son derece gurur duyuyorum."

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Healey'nin açıklamaları, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun, uluslararası federasyonun ticari faaliyetleri ile turnuva düzenleme faaliyetlerini bir araya getiren ve bir hissesini özel sektör yatırımcılarına açan FIFA Forward Enterprise adında yeni bir şirket kurulmasını içeren planına yönelik Avrupa muhalefetinin tırmanması ortamında geliyor.

FIFA, yeni şirketin yaklaşık 20 milyar dolar değerinde olacağını ve özel yatırımlar yoluyla 4 milyar dolardan fazla toplanabileceğini açıklamış, uluslararası federasyon ise şirket üzerinde ve futbol yönetimi, müsabakalar ile sportif kararlar üzerinde tam kontrolü elinde tutacağını vurgulamıştı.

Plan, UEFA'nın ve Avrupa federasyonlarının öfkesini uyandırdı; onlar, Dünya Kupası'na bağlı ticari değere özel yatırımcıların dahil edilmesini bir kırmızı çizginin aşılması olarak değerlendirdi.

UEFA'ya üye federasyonlar, öneriden vazgeçilip uluslararası federasyonun yönetiminin veya müsabakalarının özel çıkarlara açılmayacağına dair güvenceler verilmediği sürece, öneri var olmaya devam ettikçe FIFA müsabakalarına katılmama tehdidinde bulundu.

Buna karşılık FIFA, FIFA Forward Enterprise'ın kurulmasındaki amacın, önümüzdeki yıllarda futbolun gelişimini finanse etmek için 10 milyar dolardan fazla sağlamak ve 211 ulusal federasyona ayrılan finansmanı artırmak olduğunu söylüyor.