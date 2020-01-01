Brighton menajeri Graham Potter maaşında indirime gitti

Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'da menajer Graham Potter, maaşında gönüllü olarak kesintiye gitti.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik durumdan çalışanların etkilenmemesi için çaba gösterildiği ifade edildi.

Menajer Graham Potter'ın, personel ücretlerinin kesilmemesi için maaşında üç ay boyunca "büyük miktarda" indirim yaptığı kaydedildi.

Potter'ın, bu teklifi iki hafta önce getirdiği ancak kulüp başkanı tarafından reddedildiği belirtildi.

menajeri Eddie Howe, dün maaşında kesinti yaptığını açıklamış ve Premier Lig'de maaş indirimine giden ilk menajer olmuştu.