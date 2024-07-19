Brighton'ın 395 milyon lira bonservis ödediği oyuncu, Gaziantep FK'ya transfer oldu

Brighton'ın 2 sezon önce 11 milyon euro (395 milyon lira) bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Kacper Kozlowski, Türkiye'ye transfer oldu.

İki sene önce Brighton yatırım yapmıştı

Gaziantep FK'nın yolunu tuttu

EURO 2020'ye damga vurmuştu

NE OLDU? Gaziantep FK iki sezon önce Brighton'ın yatırım yaptığı Polonyalı orta saha oyuncusu Kacper Kozlowski'yi kadrosuna kattı. 20 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

BÜYÜK RESİM: Gaziantep FK'nın transfer etmek istediği Kacper Kozlowski için Başakşehir'in de devreye girmişti. İstanbul temsilcisi oyuncuyla anlaşmasına rağmen kulubüyle anlaşma sağlayamamıştı.

Pogon Szczecin altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcu, 2021-2022 sezonunun ara transfer döneminde 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Brighton'a imza attı.

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O sezonu Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'da kiralık geçiren Kozlowski, son iki yılda ise Hollanda'nın Vitesse takımına kiralandı.

Kozlowski kariyerinde 156 maça çıktı ve 24 gol, 28 asist yaptı.