Kacper Kozlowski NXGN 2022Getty Images
İdil Erin Tetik

Brighton'ın 395 milyon lira bonservis ödediği oyuncu, Gaziantep FK'ya transfer oldu

TransfersGaziantep FKBrighton & Hove AlbionSüper Lig

Brighton'ın 2 sezon önce 11 milyon euro (395 milyon lira) bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Kacper Kozlowski, Türkiye'ye transfer oldu.

  • İki sene önce Brighton yatırım yapmıştı
  • Gaziantep FK'nın yolunu tuttu
  • EURO 2020'ye damga vurmuştu

NE OLDU? Gaziantep FK iki sezon önce Brighton'ın yatırım yaptığı Polonyalı orta saha oyuncusu Kacper Kozlowski'yi kadrosuna kattı. 20 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

BÜYÜK RESİM: Gaziantep FK'nın transfer etmek istediği Kacper Kozlowski için Başakşehir'in de devreye girmişti. İstanbul temsilcisi oyuncuyla anlaşmasına rağmen kulubüyle anlaşma sağlayamamıştı.

Pogon Szczecin altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcu, 2021-2022 sezonunun ara transfer döneminde 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Brighton'a imza attı.

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O sezonu Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'da kiralık geçiren Kozlowski, son iki yılda ise Hollanda'nın Vitesse takımına kiralandı.

Kozlowski kariyerinde 156 maça çıktı ve 24 gol, 28 asist yaptı.

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