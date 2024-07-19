Brighton'ın 395 milyon lira bonservis ödediği oyuncu, Gaziantep FK'ya transfer oldu

- İki sene önce Brighton yatırım yapmıştı
- Gaziantep FK'nın yolunu tuttu
- EURO 2020'ye damga vurmuştu
NE OLDU? Gaziantep FK iki sezon önce Brighton'ın yatırım yaptığı Polonyalı orta saha oyuncusu Kacper Kozlowski'yi kadrosuna kattı. 20 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
BÜYÜK RESİM: Gaziantep FK'nın transfer etmek istediği Kacper Kozlowski için Başakşehir'in de devreye girmişti. İstanbul temsilcisi oyuncuyla anlaşmasına rağmen kulubüyle anlaşma sağlayamamıştı.
Pogon Szczecin altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcu, 2021-2022 sezonunun ara transfer döneminde 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Brighton'a imza attı.
O sezonu Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'da kiralık geçiren Kozlowski, son iki yılda ise Hollanda'nın Vitesse takımına kiralandı.
Kozlowski kariyerinde 156 maça çıktı ve 24 gol, 28 asist yaptı.