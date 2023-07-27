Orta sahasını güçlendirmek isteyen Chelsea, daha önce iki kez teklif yaptığı yıldızı üçüncü teklifinde de alamadı.

Premier Lig’de yeni sezona Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino yönetiminde hazırlanan Chelsea, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgiye göre Brighton’ın orta saha oyuncusu Moises Caicedo için 103 milyon dolar teklif etti. Roberto de Zerbi’nin göreve gelmesinin ardından sergilenen oyunla düm dünyada ilgi odağı bir takım haline dönüşen Brighton, Ekvadorlu oyuncu için geleni teklifi geri çevirdi.

Caicedo için daha önce 77 milyon dolar ve 90 milyon dolarlık teklifler yapan Chelsea’nin üçüncü teklifin de reddedilmesi sonrasında yeni bir teklif yapıp yapmayacağı ise netleşmedi. Brighton’ın Caicedo için yaklaşık 130 milyon euro istediği kaydedilirken, Pochettino’nun kadroyu yeniden yapılandırma çalışmaları da sürüyor.

43 maçta oynadı

Bu yaz Christopher Nkunku, Nicolas Jackson ve Angelo ile sözleşme imzalayan Chelseai 13 oyuncunun da kalıcı olarak ayrılmasına izin verdi.

Geride bıraktığımız sezon Brighton formasıyla tüm maçlarda 43 karşılaşmaya çıkan 21 yaşındaki oyuncu bu maçlara birer gol ve asist sığdırmıştı. Savunmanın önünde görev yapan ve yüksek teknik kapasitesiyle oldukça yüksek bir pas yüzdesi yakalayan Caicedo, Brighton tarafından bonservisinin alınması sonrasında Belçika takımlarından Beerschot’a kiralanmıştı.