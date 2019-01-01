Brezilya'ya galibiyeti Cristiane getirdi: 3-0

2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Brezilya, Jamaika'yı 3-0 mağlup etti.

2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında , ile karşı karşıya geldi.

15. dakikada Cristiane Rozeira'nın golüyle gol perdesi aralandı ve ilk yarı 1-0 Brezilya üstünlüğü ile sonuçlandı.

İkinci yarının henüz başında, 50. dakikada yine Cristiane'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. 64. dakikada hat-trick'e imza atan Cristiane, karşılaşmanın sonucunu belirledi ve Brezilya, Jamaika karşısında 3-0 galip geldi. Brezilya, bu skorla C grubunun lideri oldu.

Ayrıca 34 yaşındaki Cristiane, Kadınlar Dünya Kupası tarihinde hat-trick yapan en yaşlı futbolcu oldu.

C grubu ilk maçındaysa İtalya, 9 Haziran Pazar günü 'yı 1-0 mağlup etmişti.