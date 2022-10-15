Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo, son iki buçuk senedir terapi gördüğünü ve kendi futbolculuk döneminde ruh sağlığına önem verilmediğini açıkladı.

Real Madrid, Barcelona, Inter ve AC Milan efsanesi Ronaldo, terapi gördüğünü açıkladı.

'The Phenomenon: Ronaldo'nun yükselişi, düşüşü ve kurtuluşu' adlı belgeselin yayınlanmasından önce Marca'ya röportaj veren efsane futbolcu ruh sağlığı ve gördüğü terapi hakkında açıklamalar yaptı.

Ronaldo, Marca'ya konuya ilişkin olarak: "Bugün terapideydim. İki buçuk yıldır terapi görüyorum ve kendimi eskisinden çok daha iyi anlıyorum. Geriye dönüp baktığımda görüyorum ki, çok ama çok büyük bir zihinsel zorlanmaya maruz kalmışız ve buna hiçbir zaman hazırlık yapılmamış."

"O zamanlar oyuncuların ruh sağlığı hakkında hiçbir endişe yoktu. Bugün, oyuncular buna çok daha hazır. Her gün tıbbi yardım alıyorlar. Her oyuncunun profili, nasıl tepki verdikleri, nasıl vermeleri gerektiği daha fazla inceleniyor." şeklinde konuştu.

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Ronaldo, futbol kariyeri boyunca zor zamanlar geçirdi ve sakatlıklar yaşadı. Fiziksel yaralanmalar ve sakatlıklar olmasına rağmen bunun ruhsal sağlığa da etkisi olduğunu düşünen Ronaldo kendi futbolculuk döneminde zihinsel sağlığa bugünkü kadar önem verilmediğini söyledi.

Brezilyalı efsane, "Gerçek şu ki, bu tür problemlerin var olduğunu bile bilmiyorduk. Bunlar bizim kuşağımız arasında tamamen görmezden gelinirdi. Birçok kişi, mahremiyet ve özgürlük eksikliği yüzünden zor zamanlar, hatta depresyon geçirdi." şeklinde konuştu.