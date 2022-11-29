Brezilyalı efsane Cafu, Trent Alexander-Arnold eleştirilerine Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos üzerinden cevap verdi

Efsane oyuncu, genç futbolcunun üstün yeteneklerine vurgu yaptı.

NE OLDU? Trent Alexander-Arnold'un neden şu anda İngiltere Milli Takımı'nda yeterince süre bulmadığı tartışılırken onun, savunma nitelikleri sorgulanıyor.

Yine de Cafu, Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonluk zaferleri döneminde Anfield'da kilit bir adam olan 24 yaşındaki oyuncuya büyük bir hayranlık duyuyor.

Brezilya'nın geçmişinden ikonik figürlerden de örnek veren Cafu, 2002 Dünya Kupası zaferini yaşamadan önce kendisi ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos'un da savunma yönlerinin eleştirildiğini unutmadı.

NE SÖYLEDİLER: Alexander-Arnold'un Katar 2022'de İngiltere'de forma şansı bulamaması sorulduğunda Gazzetta dello Sport'a şunları söyledi:

"Nedenini anlamıyorum. Her şeye sahip; kalite, top sürme, hız ama hep aynı hikaye, yeterince savunma yapmadığını ve bu yüzden dışarıda kaldığını söylüyorlar.

"Roberto Carlos ve benim için de aynı şeyi söylediler, ama biz çok önemli başarılar elde etti.

"Maalesef bugünlerde bekler çok robotlaştılar. Topu alıyorlar, pas veriyorlar ve koşuyorlar. Topsuzken veya topu aldıklarında pas vermek dışında bir hareketlerini göremiyorum."

BÜYÜK RESİM: Alexander-Arnold, Gareth Southgate tarafından İngiltere'nin 2022 Dünya Kupası için 26 kişilik kadrosuna seçildi.

Ancak, Newcastle'ın defans oyuncusu Kieran Trippier'i sağ bekte görev yapıyor.

Arnold, B Grubu'ndaki iki maçta da süre alamazken Manchester City'nin yıldızı Kyle Walker da sakatlıktan dönüş yolunu arıyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

SIRADA NE VAR? İngiltere, salı günü Galler ile karşı karşıya gelecek ve Southgate'in ekibi, son 16'ya kalmak istiyorsa komşularına karşı ağır bir yenilgiden kaçınması gerekiyor.