Brezilya ve Tottenham'ın yıldızı Richarlison psikolojik yardım alacağını açıkladı

Richarlison, çalkantılı bir dönemden geçtiğini kabul ederek Tottenham'a dönüşünde psikolojik yardım alacağını açıkladı.

Richarlison gol bulmakta sorun yaşıyor

Tottenham ve Brezilya'da performansı düştü

Şimdi yardım alacak

NE OLDU? Son zamanlarda hem Tottenham hem de Brezilya formasıyla gol bulmakta zorlanan Richarlison, Brezilya'nın Bolivya'y1 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada oyundan alınınca göz yaşlarına boğulmuştu. Bazı sorunlar yaşadığını kabul eden Richarlison psikolojik yardım alacağını açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Globo'ya konuşan Richarlison şunları dile getirdi: "Son beş ayda saha dışında çalkantılı bir dönem geçirdim. Yalnızca param için yanımda olan insanlar benden uzaklaştı. Artık evde işler yolunda. Tottenham'da iyi bir performans sergileyeceğime eminim. Gözyaşlarına boğulma nedenim Bolivya'ya karşı kötü oynadığım için değildi. Daha çok saha dışında yaşadıklarımla ilgili bir patlama anıydı. Çevremdeki insanlar açısından işler çığırından çıktı. İngiltere'ye geri döneceğim ve psikolojik yardım alıp iyileşmeye çalışacağım. Daha güçlü bir şekilde döneceğim."

BÜYÜK RESİM: Richarlison, Temmuz 2022'de Everton'dan Tottenham'ın yolunu tuttuğundan bu yana yeni takımının formasıyla 40 maçta sadece dört gol kaydetti. Ayrıca 2022 Dünya Kupası'ndan bu yana Brezilya formasını kapmakta güçlük yaşıyor.

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SIRADA NE VAR? Harry Kane'i Bayern Münih'e gönderen Tottenham'da Ange Postecoglou, Richarlison'un kendini toplayıp gol atmasına oldukça ihtiyaç duyabilir.