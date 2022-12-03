Arsenal
Brezilya ve Arsenal'e şok! Gabriel Jesus, Dünya Kupası'nda sakatlandı: Hangi maçları kaçıracak?
İdil Erin Tetik
16:28 GMT+3 3.12.2022
- Gabriel Jesus, Dünya Kupası'nın kalanını kaçıracak
- Dizindeki sakatlık nüksetti
- Muhtemelen Premier Lig'e dönüşte Arsenal'in ilk maçlarını kaçıracak
NE OLDU? Gabriel Jesus, Brezilya'nın Kamerun ile oynadığı karşılaşmada dizinden problem yaşadı. Maç sonunda Neymar tarafından teselli edilirken görüntülenen oyuncu, bir aya yakın sahalarda olmayabilir.
BÜYÜK RESİM: Gabriel Jesus sakatlığıyla yalnız Dünya Kupası'nı değil Premier Lig'e dönüşte Arsenal'in ilk maçlarını da kaçıracak.
Gabriel Jesus'un muhtemelen kaçıracağı maçlar şu şekilde:
|Maç
|Tarih
|Brezilya vs Güney Kore(Dünya Kupası son 16 turu)
|5 Aralık 2022
|Dünya Kupası çeyrek finali
|9 Aralık 2022
|Dünya Kupası yarı finali
|13 Aralık 2022
|Dünya Kupası finali
|18 Aralık 2022
|Arsenal vs West Ham
|26 Aralık 2022
|Brighton vs Arsenal
|31 Aralık 2022
|Arsenal vs Newcastle
|3 Ocak 2023
|Oxford Utd vs Arsenal
|9 Ocak 2023
DAHA FAZLASI: Gabriel Jesus bu sezon Arsenal için iyi bir form yakaladı. Premier Lig'de şu ana kadar beş gol, 6 asist ile oynadı. Ayrıca Brezilya'da üç Dünya Kupası maçında da görev aldı.
İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:
GABRIEL JESUS İÇİN SIRADA NE VAR? Gabriel Jesus'un sahalara ne zaman döneceği ve iyileşme sürecinin ne kadar olacağı şu an için bilinmiyor.
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