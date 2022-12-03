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Brezilya ve Arsenal'e şok! Gabriel Jesus, Dünya Kupası'nda sakatlandı: Hangi maçları kaçıracak?

İdil Erin Tetik
16:28 GMT+3 3.12.2022
Gabriel Jesus Brazil WC 2022
Arsenal'in yıldızı Gabriel Jesus, dizindeki sakatlık nedeniyle Brezilya ile Dünya Kupası'na devam edemeyecek. Peki hangi maçları kaçıracak?

  • Gabriel Jesus, Dünya Kupası'nın kalanını kaçıracak
  • Dizindeki sakatlık nüksetti
  • Muhtemelen Premier Lig'e dönüşte Arsenal'in ilk maçlarını kaçıracak

NE OLDU? Gabriel Jesus, Brezilya'nın Kamerun ile oynadığı karşılaşmada dizinden problem yaşadı. Maç sonunda Neymar tarafından teselli edilirken görüntülenen oyuncu, bir aya yakın sahalarda olmayabilir.

BÜYÜK RESİM: Gabriel Jesus sakatlığıyla yalnız Dünya Kupası'nı değil Premier Lig'e dönüşte Arsenal'in ilk maçlarını da kaçıracak.

Gabriel Jesus'un muhtemelen kaçıracağı maçlar şu şekilde:

MaçTarih
Brezilya vs Güney Kore(Dünya Kupası son 16 turu)5 Aralık 2022
Dünya Kupası çeyrek finali9 Aralık 2022
Dünya Kupası yarı finali13 Aralık 2022
Dünya Kupası finali18 Aralık 2022
Arsenal vs West Ham26 Aralık 2022
Brighton vs Arsenal31 Aralık 2022
Arsenal vs Newcastle3 Ocak 2023
Oxford Utd vs Arsenal9 Ocak 2023

DAHA FAZLASI: Gabriel Jesus bu sezon Arsenal için iyi bir form yakaladı. Premier Lig'de şu ana kadar beş gol, 6 asist ile oynadı. Ayrıca Brezilya'da üç Dünya Kupası maçında da görev aldı.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

GABRIEL JESUS İÇİN SIRADA NE VAR? Gabriel Jesus'un sahalara ne zaman döneceği ve iyileşme sürecinin ne kadar olacağı şu an için bilinmiyor.

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