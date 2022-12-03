Brezilya ve Arsenal'e şok! Gabriel Jesus, Dünya Kupası'nda sakatlandı: Hangi maçları kaçıracak?

Arsenal'in yıldızı Gabriel Jesus, dizindeki sakatlık nedeniyle Brezilya ile Dünya Kupası'na devam edemeyecek. Peki hangi maçları kaçıracak?

Gabriel Jesus, Dünya Kupası'nın kalanını kaçıracak

Dizindeki sakatlık nüksetti

Muhtemelen Premier Lig'e dönüşte Arsenal'in ilk maçlarını kaçıracak

NE OLDU? Gabriel Jesus, Brezilya'nın Kamerun ile oynadığı karşılaşmada dizinden problem yaşadı. Maç sonunda Neymar tarafından teselli edilirken görüntülenen oyuncu, bir aya yakın sahalarda olmayabilir.

BÜYÜK RESİM: Gabriel Jesus sakatlığıyla yalnız Dünya Kupası'nı değil Premier Lig'e dönüşte Arsenal'in ilk maçlarını da kaçıracak.

Gabriel Jesus'un muhtemelen kaçıracağı maçlar şu şekilde:

Maç Tarih Brezilya vs Güney Kore( Dünya Kupası son 16 turu) 5 Aralık 2022 Dünya Kupası çeyrek finali 9 Aralık 2022 Dünya Kupası yarı finali 13 Aralık 2022 Dünya Kupası finali 18 Aralık 2022 Arsenal vs West Ham 26 Aralık 2022 Brighton vs Arsenal 31 Aralık 2022 Arsenal vs Newcastle 3 Ocak 2023 Oxford Utd vs Arsenal 9 Ocak 2023

DAHA FAZLASI: Gabriel Jesus bu sezon Arsenal için iyi bir form yakaladı. Premier Lig'de şu ana kadar beş gol, 6 asist ile oynadı. Ayrıca Brezilya'da üç Dünya Kupası maçında da görev aldı.

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GABRIEL JESUS İÇİN SIRADA NE VAR? Gabriel Jesus'un sahalara ne zaman döneceği ve iyileşme sürecinin ne kadar olacağı şu an için bilinmiyor.