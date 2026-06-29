Brezilya, son anda Japonya’yı mağlup ederek son 16’ya yükseldi

Brezilya, Dünya Kupası on altıncı finalinde Japonya’yı son anda 2-1 mağlup etti. Şampiyonluk favorisi, ilk yarıyı 0-1 geride tamamladı, ancak geri dönüş yaparak uzatma dakikalarının sonlarında bu son derece zorlu maçı kazandı. Carlo Ancelotti’nin takımı, çeyrek finale yükseldi.

Ancelotti'nin takımı ilk yarıda zorlandı. Grup aşamasında dört gol atan Vinícius Júnior ve Matheus Cunha başta olmak üzere oyuncular, Japonya'nın sağlam savunması karşısında ne yapacaklarını bilemediler. Büyük gol fırsatları yaratılamadı ve Brezilya tarafında ataklar çoğunlukla uzak mesafeden şutlarla sınırlı kaldı.

Japonya’nın hızlı bir kontra atağının ardından Kaishu Sano’nun sol köşeye attığı gol, Brezilya için işi bir anda çok daha zor hale getirdi. Vinícius, ilk yarının geri kalanında ısrarla denemeye devam etti, ancak beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya, 0-1’lik geriye düşüşünü telafi edemedi. Dolayısıyla Ancelotti’nin devre arasında yapması gereken çok iş vardı.

Milli takım teknik direktörü, hızlı bir şekilde son 16 turuna dönme çabasıyla Endrick’i sahaya sürmeye karar verdi. Bu sırada Neymar, saha kenarında ısınma hareketlerini yapıyordu. Brezilya, baskıyı önemli ölçüde artırdı ve Casemiro’nun yakın mesafeden attığı isabetli bir kafa vuruşuyla skoru eşitledi.

Beraberlik golü Brezilya’ya büyük bir moral verdi ve Vinícius, güzel bir bireysel hareketin ardından direğe çarptı, ancak bu pozisyonda güçlü bir performans sergileyen kaleci Zion Suzuki’nin de parmağı vardı. Houston’da heyecan verici bir son bölüm yaşanacağı belliydi; Brezilyalılar yine çeyrek finale çıkacaklarına yürekten inanıyordu. Japonya ise kontra atak fırsatlarını kolluyordu ve Ayase Ueda tehlikeli bir şut çekti.

Ancelotti, ikinci yarının ortasında Cunha’nın yerine Gabriel Martinelli’yi oyuna soktu. Brezilya, uzatmalara gitmek istemiyordu ve rakip kaleye baskı yapmaya devam etti. Japonya, son derece heyecan verici geçen karşılaşmanın son 20 dakikasında tüm gücüyle savunmaya çalıştı. Ancak direnişini sürdüremedi, çünkü uzatma süresinin altıncı dakikasında Martinelli topu direkten içeri gönderdi: 2-1.