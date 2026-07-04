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Brezilya oyuncuları, Vinícius’u yuhalama sesleriyle şaşırttı

Brezilya - Norveç
Brezilya
Norveç
Dünya Kupası
Vinicius Junior
Brezilya
Norveç

Brezilya milli takım oyuncuları, Norveç maçı hazırlıkları kapsamında bugün Cumartesi günü düzenlenen antrenmana en son gelen takım arkadaşları Vinícius Júnior’u alkışlar ve yuhalamalarla karşıladılar.

Brezilya Milli Takımı, yarın Pazar günü Dünya Kupası son 16 turunda Norveç ile oynayacağı maça hazırlanıyor.

"Sport" gazetesi, Vinícius'un antrenman sahasına girdiğinde tüm oyuncuların teknik direktör Carlo Ancelotti'nin etrafında toplanarak talimatlarını dinlemeye başladığını bildirdi.

Oyuncular, Brezilya milli takımında 7 numaralı formayı giyen oyuncuyu gördüklerinde, bazıları ona alkış tutarken, diğerleri şaka amaçlı yuhalama sesleri çıkardı ve ortalık kahkahalarla doldu.

Hemen ardından Ancelotti, EFE ajansının aktardığına göre, konuşurken sağ elini sallarken sol elini beline koyarak, her zamankinden daha uzun bir konuşma yaptı.

Dünya Kupası
Brezilya crest
Brezilya
BRA
Norveç crest
Norveç
NOR

Cumartesi günkü antrenmana, üç kalecinin yanı sıra 22 saha oyuncusu katıldı. 

Tek eksik, 32'li tur maçında sol uyluk arka kasında yaşadığı sakatlıktan hâlâ iyileşmekte olan Lucas Paquetá idi.

Norveç maçı öncesindeki son antrenmanda görülen diğer ilginç anlardan biri de Danilo, Gabriel Magalhães, Neymar, Raphinha ve Marquinhos’un golf arabasıyla sahaya gelmeleriydi.

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